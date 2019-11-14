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外送員風險高3保障不可少　還有車險「營業機車附加條款」更安心

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員騎乘風險高，產險公司推出「營業機車附加條款」，提供全方位的保險保障。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣在外送商機蓬勃發展下，隨處可見外送員穿梭在街巷中送餐，路途中發生交通事故的機率更是大幅增加。為因應眾多外送員的投保需求，產險公司推出「營業機車附加條款」，提供外送員全方位保險保障，同時也建議除了強制險與第三人責任險外，傷害險也是必備的保障，可以更能安心且有保障地騎乘機車接單送餐，降低騎乘風險。

根據勞動部職安署資料顯示，截至2019年10月，外送員人數約有4萬5,000人。依照現行自用汽車保險定型化契約規範，如因出租或作收受報酬載運乘客或貨物等類似行為，屬於不保事項。換句話說，外送員騎乘機車接單送餐時，若發生車輛毀損或第三人的責任事故，將無法獲得保險理賠。

為解決外送員的保險缺口及便利投保，富邦產險開發推出「營業機車附加條款」，並提供機車外送員線上投保，只要在網路投保時，勾選附加營業機車附加條款，即可完成車體損失與對第三人責任的保險規劃，同時享有任意險保費9折優惠。

以男性外送員35歲（任意等級4）為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2,232元，平均每天只要6元，外送員即可擁有實質的保障。

富邦產險建議，除了投保強制險與第三人責任險外，「駕駛人傷害險」也是機車族必備的保障。駕駛人傷害險對於天雨路滑、路面不整、閃避車輛等非兩車事故造成的自摔或體傷，提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金，以及20萬元的體傷保險金，對肉包鐵的機車族來說，如果一旦發生事故，對於龐大的醫療負擔，將可獲得相當大的幫助。

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