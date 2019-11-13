　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣夜市傳統小吃刈包，又稱作割包。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃可昀／綜合報導

美食外送平台賣火鍋、烤肉已經不稀奇，但竟然還出現「男性手術」讓網友十分震驚。一名女網友昨天心血來潮，想要訂個外送來吃，隨意點進去一間小吃店發現，這家的招牌料理就是「五花肉割包」，還有一些湯品，但她接著往下看竟發現驚人品項，店家在名稱大咧咧打上「割包皮」三個字，讓她頓時不忍下訂。

▲▼割包皮是指單賣割包外層的麵皮。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲割包皮是指割包外層的麵皮。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，這家小吃店主打的就是台式割包，滷肉還能依照個人喜好選擇肥瘦，配上花生粉、酸菜、香菜一起夾進香軟麵皮中，就是一道台味十足的小吃。不過，原PO發現這家店除了賣割包、玉米濃湯以外，竟然還有個品項叫做「割包皮」，後面還備註了「單皮」，讓她嚇到不敢訂購，「怎麼突然覺得有點殘忍，想想還是算了。」

原來店家這道「割包皮」，其實就是單賣割包外層那塊麵皮，並不是指男性器官的手術，單看字面上的意思實在很容易誤會，事實上，割包的正確名稱是「刈包」，為了取閩南語的讀音，所以很多店家會直接寫成「割包」，因為「割」在閩南語中才有ㄍㄨㄚˋ的讀音。照片曝光後，網友也全笑翻，「沒有買賣，沒有傷害，每賣出一個割包，就代表一個男性的犧牲」、「看到都痛」、「多多關懷，弱勢男性。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
熱水器壞了！師傅看「浴室小老婆」定格2秒想逃　妻崩潰：會笑死
故宮博物館後山「1遺體頭身分離」全身發黑飄惡臭！民眾目睹嚇壞
快訊／花蓮瑞穗嚴重車禍！ 1女頭顱破裂倒血泊慘死
馬俊麟光速解凍！「留美富二代」身分曝光…停工1個月倒數復出
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賽前狂嗆遭中華隊7比0完封　韓媒大崩潰「災難性慘敗」：被台灣掐住脖子

中華隊7：0完封韓國！徐展元激動吶喊「真的贏韓國了」　擁抱愛妻爆哭　

影／澳洲打工3年回台！她失業半年「存款花光」...還整天抱怨讓親哥氣炸

路邊驚見紅布包2張百鈔　她曝光「惡劣用途」大怒：丟的人良心何在

他訂飲料把妹！外送員苦耗35分鐘崩潰…女方電話Get：要樣樣精通

AirAsia聲明支持韓國輸！6000網挫到…細看發現錯了

軍中被秒殺的菜色！　「一支炸雞腿」輕鬆征服阿兵哥　過來人：滷汁也用搶的

北宜直鐵＆高鐵一直都是二選一　林佳龍回嗆柯P「鬼扯說」

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

北宜直鐵＆高鐵一直都是二選一　林佳龍回嗆柯P「鬼扯說」

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

柯文哲出席洲美三王宮聖誕全國慶典　一同關懷銀髮長照議題

小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

北宜直鐵＆高鐵一直都是二選一　林佳龍回嗆柯P「鬼扯說」

陳意涵爆「和1位粉絲交換日記10年」　已是生活習慣：未來加倍奉還寵粉！

宋楚瑜提兩岸5大主張：對等協商解決兩岸爭議

上課前來一發！網咖男拉14歲妹進公園...連3天公廁狂演「四腳獸」　猛劈閨蜜

5點聲明談兩岸　宋楚瑜高呼：票照投、網照上、總統副總統照罵

中信盃黑豹旗／曾以螃蟹球出名　劉崇聖速球更犀利

還原台語諧音偷罵蔡英文「ㄐ一女」　謝龍介澄清：有其父必有「其女」

「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

周圍房價省一半！1200萬元起買永康透天案　地上權產品意外夯起來　

生活熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

吊車大王豪送60輛賓士　直接幫業務換新手機

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

路邊紅包放百鈔　她曝光用途怒了

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

外送員怒！foodpanda新制硬逼代墊餐費

塔台英雄李宏鳴43歲大腸癌病逝

交通部認證！電動機車年花費比油車還高

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

更多熱門

相關新聞

社區規定「外送員不能上樓」　鄉民戰翻

社區規定「外送員不能上樓」　鄉民戰翻

「雖然很多人說沒有違法，但我覺得有！」一名網友在PTT指出，社區最近通過2條管理條例，其中之一是外送員不得上樓，因為近期有太多人叫外送，「有住戶不爽就多數決通過這條，要大家如果叫外送，就自己下去大廳拿」，他對此感到相當不滿。文章一出，網友便持著正反意見相互論戰。

生鮮也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

生鮮也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

接到暗黑單！外送員「出招還擊」網：好療癒

接到暗黑單！外送員「出招還擊」網：好療癒

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

關鍵字：

包皮割包外送刈包

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面