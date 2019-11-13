妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

▲台灣夜市傳統小吃刈包，又稱作割包。（示意圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

美食外送平台賣火鍋、烤肉已經不稀奇，但竟然還出現「男性手術」讓網友十分震驚。一名女網友昨天心血來潮，想要訂個外送來吃，隨意點進去一間小吃店發現，這家的招牌料理就是「五花肉割包」，還有一些湯品，但她接著往下看竟發現驚人品項，店家在名稱大咧咧打上「割包皮」三個字，讓她頓時不忍下訂。

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▲割包皮是指割包外層的麵皮。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，這家小吃店主打的就是台式割包，滷肉還能依照個人喜好選擇肥瘦，配上花生粉、酸菜、香菜一起夾進香軟麵皮中，就是一道台味十足的小吃。不過，原PO發現這家店除了賣割包、玉米濃湯以外，竟然還有個品項叫做「割包皮」，後面還備註了「單皮」，讓她嚇到不敢訂購，「怎麼突然覺得有點殘忍，想想還是算了。」

原來店家這道「割包皮」，其實就是單賣割包外層那塊麵皮，並不是指男性器官的手術，單看字面上的意思實在很容易誤會，事實上，割包的正確名稱是「刈包」，為了取閩南語的讀音，所以很多店家會直接寫成「割包」，因為「割」在閩南語中才有ㄍㄨㄚˋ的讀音。照片曝光後，網友也全笑翻，「沒有買賣，沒有傷害，每賣出一個割包，就代表一個男性的犧牲」、「看到都痛」、「多多關懷，弱勢男性。」

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