體貼哥1樓取餐！熊貓「一聲秒掛」狂叩7次：浪費電話費　他怒：可不要做外送

▲外送員奔波送餐！（示意圖／非當事人／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾懶得出門覓食，一指叫外賣正夯，不過外送員素質參差不齊，也引來不少糾紛！一名男網友抱怨，特地從5樓下去拿餐，過程中，手機卻響一聲就斷，同樣情況重複7次，讓他滿肚子火。而外送員也直言，「如果一家家都打，電話費不就浪費一大堆」，此話一出再度讓原PO噴火。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，日前晚上訂外送來吃，體諒外送員爬樓耗體力，貼心把地址設在1樓。「但今天發生的事，真讓我哭笑不得！」原PO森77抱怨，餐點快抵達時，App發出通知提醒，下秒電話響起，怎料「大約一聲後又掛掉」，他趕緊穿衣服準備下樓，同時「電話又響起來兩次，也跟第一次一樣響一聲後掛掉…」

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原PO衝到樓下，發現外送員已抵達，他忍不住質問「請問你很趕時間嗎？為什麼電話都響一聲就掛掉？還連續七次？」而外送員也理直氣壯回應，「我以往都是這樣子，客人都會出來找我拿餐。」雙方對話如下：

原PO：那今天我如果認為是騷擾電話報警或不理，你不就得等一兩個小時？至少應該打個招呼說外送到了吧？



熊貓：那我如果一家家都打，電話費不就浪費一大堆，再加上我電信的問題沒辦法打電話



原PO：那你可以不要做外送，因為會讓你浪費電話錢，我連回撥的機會都沒有，今天我體諒你們辛苦我沒輸入樓層，不讓你們外送員那麼辛苦爬樓梯，但你這樣子打電話，我真的不知道存什麼心



熊貓：那先生你今天有要取餐嗎？如果沒有我要回報公司



原PO：當然要取餐啊，你可以回報公司，我也會回報說我要取餐，但外送員不給我餐點

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▲電話響一聲秒掛，2分鐘內狂Call7次！（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

兩人誰也不讓誰，直到原PO付帳，對方默默遞上餐點，才終於結束這場鬧劇。對此，原PO砲轟，「體諒外送員我自己爬樓梯，卻要被這樣子對待，電話響一聲掛，一點招呼跟禮貌完全沒有，還回因為手機電信問題什麼的，這樣子我做得很過分嗎」、「今天我並不會因為這件事而檢舉你，但希望我給你們外送員尊重時，也能受到該有的尊重。」

文章一貼出後，不少網友也狂搖頭回應，「適者生存，這種很快就淘汰了」、「每個工作都會有，應該要付出的成本，電話費很難避免吧？」、「我也遇過響一聲就掛的，還一直打，當下真的有夠不爽」、「現在的外送員都超傲嬌的」、「這外送員省過頭了，他待在家就好別出門了，出門還要油錢，車子耗損」、「連續7通都這樣我會直接封鎖欸」。

▲網友也看傻眼！（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

其他人則認為，不希望一粒老鼠屎，壞了一鍋粥，「我也記得外送員可以跟顧客用系統裡的訊息傳遞，目前為止，我遇到的外送員都還不錯，我傳訊給他們大致上都會讀取和回覆，幾乎不需要用到電話聯繫！」、「可是熊貓有對話可以打啊」、「 本身做送貨，也要聯絡客人，電話費本來就要算進成本，這個人這種思想難做好事情」。

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