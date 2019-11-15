魏應充2度入監　味全龍葉君璋擁抱送行⋯頂新混油案定讞5年9月

記者劉昌松／台北報導

頂新前董事長魏應充2018年底才因混油案服刑出獄，又因下屬把未經檢驗合格的油品，精煉為食用油在台販售，被依違反《食品安全衛生管理法》等26個罪名判刑定讞，其中7罪共被判刑5年9月、須坐牢，15日上午，職棒味全龍總教練葉君璋率張泰山等球星和20名員工，陪魏到台北地檢署報到入監。

▲魏應充混油案部分判刑定讞，今天上午到北檢到到發監。（圖／記者劉昌松攝）

魏應充2017年7月間，因使用棕櫚油混橄欖油等油品販售，被依詐欺等罪判刑2年入監，2018年12月獲准假釋出獄後，致力公益，還號召重組職棒味全龍隊，這次2度入獄前，還在臉書上傳「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，味全龍前總教練徐生明遺孀謝榮瑤、球星張泰山、現任領隊吳德威等人紛紛表達聲援。

▲魏應充號召重組職棒味全龍隊。（圖為資料照／記者劉峻誠攝）

魏應充這次入獄是因為被控從2012年起，指示下屬從越南進口未經檢驗合格的飼料用油，精鍊製作成食用油販售，最高法院11月駁回全案部分上訴，魏被控違反《食品安全衛生管理法》等26個罪行確定，其中7罪不得易科罰金，總刑期達5年9月，其餘19罪均得易科罰金。

原本魏應該要到起訴混油案的彰化地檢署報到入監，魏表明希望就近報到，彰檢日前囑託台北地檢署代執行，北檢檢察官通知魏在15日上午10點前到案，確認人別身分後，隨即搭囚車發監執行。

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