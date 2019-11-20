淋汽油焚燒博士生盜取身分　性侵狼孫國晃免死定讞





▲最高法院將孫國晃殺人案判處無期徒刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的高雄性侵犯孫國晃，為了盜取身分竟然將網友張姓博士生勒暈後，帶到山區引火焚燒汽車，燒死博士生，還故意留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，打算盜取死者身分生活。孫男多次遭判死刑，但日前高雄高分院改判他無期徒刑。案經上訴，最高法院20日駁回上訴，孫國晃免死定讞。

判決指出，孫國晃2006年在高雄林園犯下性侵案，被2010年10月遭法院判刑8年6月定讞，但他並未到案執行，反而在當年11月間，約出網友高雄第一科技大學張姓博士生，在汽車旅館將他勒暈，而後載往山區，在張男身上引火，並焚燒汽車，燒死張男。孫男還故佈疑陣，在現場遺留署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺。

此外，孫男還騎著死者的機車趴趴走，並到監理站辦駕照遺失補發，冒名取得駕照，接著又到東港戶政所冒用死者身分，取得補發身分證，企圖盜用身分。但員警發現死者遺失的機車，問到在一旁睡覺的孫男，當場戳破他的身分，全案才因此爆發。

案發後震驚社會，孫男一審、二審、更一審、更二審均遭判處死刑，但高雄高分院更三審時，卻認定孫男具教化可能性，改判無期徒刑。今年初的更四審，也維持孫男無期徒刑的刑度。全案再上訴最高法院，最高法院20日採信更四審見解，駁回上訴，孫國晃確定免死。

最高法院在判決理由中指出，「孫國晃殺人手段兇殘，造成被害人家屬難以彌補之傷痛，且迄未實質賠償；但其犯後多次坦認犯行，並多次以言詞及書面表達道歉及願能賠償之意，認非無悔過之心。」因此將孫國晃判處無期徒刑定讞。