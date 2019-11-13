建中驚傳遭駭　優秀校友：抗議圖書館侵犯個資「密碼猜一下就進了」

▲建中驚傳遭駭客入侵案，調查發現是畢業校友要抗議校方侵犯個資。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立建國中學日前發現，校內管制的圖書館系統疑遭駭客入侵，台北地檢署接獲報案展開調查，發現周姓畢業校友涉嫌妨害電腦使用罪，周男被傳喚到案後，坦承因為不滿校方紀錄所有學生資料，疑有《個資法》問題，所以嘗試入侵表達抗議，至於侵入方式，只是「密碼猜一下就進了」，建中得知是優秀校友所犯，考量未實際損失而撤告。

據了解，這名周姓建中校友在校期間就讀理工類組，曾在圖書館打工，有機會使用管理者權限的帳號，進入圖書館裡系統，因此發現系統內紀錄了全部建中學生的個人資料，認為有侵犯個資之虞，而他畢業後考取國立大學，決定入侵系統以示抗議。

▲被當成駭客的周姓校友表示，密碼猜一下就進了建功圖書館系統。（示意圖／達志）

由於周男入侵系統後，將2個一般權限帳號的改成管理者權限，其中1個是用來測試外部使用情形的虛擬帳號，館方因此在進行測試時，發現登入時間有異、且權限被打開，緊急蒐集相關登入IP等資訊後報案。

檢察官根據IP位置找到周男，周男坦承犯行，並稱他是憑記憶用管理帳號，加上「密碼猜一下就進了」，校方得知是畢業的優秀校友犯案，考量周男侵入系統只修改了2個帳號權限，沒有竄改任何資訊或造成其他實質損失，希望撤告，檢察官13日處分不起訴周男。

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