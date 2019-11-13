性侵夜歸女反控妨害名譽　惡狼開庭猝死！被害女不起訴

▲施姓男子2度性侵落單女遭判刑定讞，反控被害人涉嫌妨害名譽，但自己先因心肌梗塞病亡。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

台北施姓男子因在2008年間，在中山區尾隨夜歸女到住處樓梯間性侵得逞，被判刑7年8月定讞，另外涉嫌用相同手法，也在中山區企圖性侵1名小模未遂罪，被判刑4年定讞，施男控告其中1名被害人涉嫌妨害名譽，卻在檢察官開庭時，突然心肌梗塞休克，經送醫不治，因無法確認、查證施男提告內容，台北地檢署13日處分被告的被害人不起訴。

施男在2008年1月1日凌晨，尾隨1名夜歸女子回到中山區住處時，闖入樓梯間，摀住被害人嘴巴，恐嚇被害人，「我要跟妳做愛不是要搶劫」、「妳叫我會打妳」，強制性交得逞，事後檢警採得施男DNA，但因缺乏檢體可供比對，成為懸案。

▲施男2008年犯下首次性侵案後，差點因為DNA比對不出身分，逃過法網。（示意圖／取自pakutaso）

直到2018年3月間，施男再度在北市中山區，以類似手法，闖入1名小模的住處，企圖性侵但未遂，這次檢警再採集DNA，比對出施男身分，檢察官先將施男涉及的2008年性侵案起訴，經法院判處7年8月定讞，至於2018年的小模性侵案，也被判刑4年定讞。

沒想到施男認為自己遭誣告，指控其中1名被害人涉嫌妨害名譽，檢察官8月間將他從監獄借提出來訊問時，還沒開庭，施男就突然昏厥倒地，經送醫急救無效，死於心肌梗塞，因為施男從未說明要提告的內容以及證據，檢察官13日處分不起訴遭他指控的性侵案被害人。

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