韓國瑜自爆2大原因讓年輕人「超厭韓」　批蔡英文「有弓又有箭」資源不公平

記者錢玉紘／綜合報導

主持人謝震武先前在節目上痛批韓國瑜10分鐘，在13日晚間的節目中，韓親自上節目與他對談。聊到民調落後問題，韓國瑜表示，年輕人不支持他不單是因為「離開高雄」，還有很多原因，像是網路風向被帶得很厲害，或是與蔡英文團隊的資源不公平等等。

謝震武在「新聞面對面」節目中問，許多民調都顯示韓處於落後狀態，目前仍要努力逆轉，這一切的風波是否來自「離開高雄」？而韓國瑜回答表示，絕對不只有單一的原因，原因是綜合的，除了年輕人本身有想法外，像是網路也有影響，「帶風向帶得很厲害，投韓國瑜就是落伍，就是沒有水準，可能被這個感染，我要面對這個問題」。

韓國瑜表示，「現在網路，空軍是100比0，我們沒有網路部隊，都是自發性的支持者，這些也都會造成影響」。

同時，台北市議員王世堅也提出幾點質疑，他提到，韓從參選以來，不管是其陣營或是國民黨中央都未對香港反送中事件提出批評或譴責，在他看來，「沒發表看法」本身也等於是一種政治語言。韓國瑜則回應，香港的法治已經被侵犯，警察進入校園犯了很大的忌諱，「我們為什麼沒有那麼強烈聲明？因為我期待香港趕快恢復穩定，香港的問題正在解決」。

韓國瑜也說，大家都有一個共識，那就是要堅持台灣的自由民主。謝震武則又舉例，韓說自己也有針對這些議題發聲，但在年輕人心中還是不被接受，原因還有什麼，韓國瑜比喻，蔡政府就像是「有弓又有箭」，而他們是有箭沒有弓，很明顯是資源不平等。