天天伸魔爪！禽獸父子性侵兩女孩長達10年 在教堂也做

▲變態父子法蘭西斯․基伊林(左)與納坦尼爾，被控的罪名加起來多達216項。(圖／西維吉尼亞州警方檔案照)

國際中心／綜合報導

美國西維吉尼亞州一對變態父子被控長性侵有親戚親關係的兩名女孩，時間長達10年。目前兩人被關押在監獄， 等待案件開審。

73歲的法蘭西斯․基伊林(Francis Keiling)和38歲的兒子納坦尼爾(Nathaniel Keiling)在相隔數月後被捕，他們被控的罪名加起來多達216項。

據當地媒體報導，上述的性侵罪行發生在1007至2017年間。 法庭文件指出，其中一名受害人在2017年5月被性侵後，決定向警方告發這對父子的獸行，此案才終於曝光。

受害人指控控法蘭西斯甚至曾在西維吉尼亞州貝克利市(Beckley)的一所教堂地下室內性侵了她，24小時發生了3次。另一名受害女孩說，她被迫跟法蘭西斯在醫院裡共睡一張病床。她無法一個人睡覺，因為法蘭西斯總會爬上她的床。

她們提出指控後，法蘭西斯於8月25日被捕。他個人被被控52項一級性侵罪、亂倫罪、以及父母或監護人性侵罪。 當地媒體報導，納坦尼爾於10月21日被捕，他涉及20項跟性侵有關的控罪。

警方迄今尚未透露這對父子跟受害人之間的確切關係。相關報導請看這裡

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

