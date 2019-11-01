衣帶盡寬終不悔　世界大賽秀雪乳 「奶妹」遭罰240萬

▲▼「雪乳3人組」之一的蘿絲，是成人雜誌Shagmag的創辦人。(圖／IG@Julia Rose)

國際中心／綜合報導

美國職棒大聯盟上周日(27日)進行世界大賽第5戰，休士頓太空人隊對戰華盛頓國民隊打到第7局時，有3名正妹在本壘板後方突然掀衣露奶，引發熱議。

美國大聯盟隨後寄出警告信函，除了對這3名「奶妹」處以無限期禁止觀賽之外， 其中一人蘿絲(Julia Rose)更透露，她被罰款高達8萬美元(約240萬元新台幣)。

除了蘿絲之外，另外兩名「奶妹」分別是蘿倫森瑪(Lauren Summer)與凱拉蘿倫(Kayla Lauren)。儘管她們聲稱這樣故是「為了喚醒人們對防治乳癌的重視」，但主要是為了宣傳她們的數位版成人雜誌Shagmag。據了解，蘿絲是該雜誌的創辦人，森瑪則是該雜誌的品牌主管。

蘿絲說，她們選擇在世界大賽裡露奶，是因為這樣做最有可能讓她們「上電視」、吸引全球們人們的注意。她們甚至成功分散了休斯頓太空人投手柯爾(Gerrit Cole)的注意力。

蘿絲補充說：「我們確實跟科爾有眼神接觸。棒球是最方便讓人們搏出位的運動賽事之一。大多數時候你都知道攝影機對準什麼地方。就我個人而言，我是美式足球的鐵粉，但是在美足比賽裡，觀眾幾乎不可能搶到鏡頭。」

蘿絲承認，她們甚至已有被關的心理準備。不過，最後3人都躲過牢獄之災。 儘管這驚天一露讓她們遭到重罰，但還是相當值得。

「行動網路」(The Action Network)網站記者洛威爾(Darren Rovell)在推特爆料，事發之後，Shamag多了12.5萬美元(約新台幣385.5萬元)的廣告收入，「一脫成名天下知」就更不用說了。

讓人驚訝的是，這「雪乳3人組」還不肯罷休，未來還嬰轟轟烈烈再「脫」一番。她們說：「是的，我們還會再來一次。更重要的是，請大家踴躍閱@shagmag。」

她們還在一則推文中補充說：「我們從@Shagmag所得的獲利，將用在罹患乳癌婦女的身上、為她們支付治療費用、跟她們見面、並且藉著我們的的平台儘可能幫助她們。」