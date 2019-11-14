新港鄉公所打造媽祖文化　獲2019城鎮品牌獎競賽銀獎

▲新港鄉以「媽祖文化藝文小鎮」作為鄉鎮品牌特色，勇奪台灣城鎮品牌銀獎，也是嘉縣唯一入圍，鄉長林茂盛（圖右）出席領獎。（圖／新港鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2019城鎮品牌獎競賽由全球品牌管理協會主辦，主要推動是希望將城鄉市鎮依特色塑造成獨有品牌，新港鄉公所主動報名參加競賽，在全國22鄉鎮市入圍當中脫穎而出獲得銀獎。鄉長林茂盛感謝各團體為新港的努力，打響新港-「媽祖文化 藝文小鎮」，提升在地競爭力與能見度，本次得獎榮耀歸於同仁及所有鄉民。

▲ 2019城鎮品牌獎競賽全國22鄉鎮市入圍，新港鄉勇奪台灣城鎮品牌銀獎，也是嘉縣唯一入圍獲獎鄉鎮。（圖／新港鄉公所提供）

新港鄉對於城鄉發展相當重視，結合媽祖文化帶動文化經濟與觀光，讓新港鄉成為國際觀光亮點，新港鄉公所團隊推廣新港五寶產業—番茄、甜椒、洋桔梗、交趾陶及新港飴，為特色產業創造附加價值，開創交趾陶與香藝等文創產業；打造媽祖文化、出版新港傳神、新港哩賀旅遊書與指標性活動，來帶動當地觀光熱潮，並與日本飛驒市締結友好城市積極促成與國外學校交流，推動國際青少年交流與體驗活動，讓新港鄉成為國際觀光亮點。

林茂盛表示，「服務利他」是新港鄉公所團隊的精神，從smile服務理念出發，輔以《服務從「新」開始，「港」動由您開始》為口號，殷盼打造樂活宜居的魅力城鄉，行銷「新港品牌」躍上世界舞台。