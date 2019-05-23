媽祖締因緣　莆田學院教授徐建成參訪桃園2大媽祖宮廟

▲莆田學院教授徐建成(左）由民政局主秘陳茹文陪同，參訪桃園慈護宮。（圖／廖建智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區仁海宮、桃園區慈護宮供奉主神「媽祖」，信眾分別以「中壢媽、桃園媽」敬稱，因靈驗佑人、香火鼎盛，盛名遠播，致力研究並推動兩岸媽祖文化交流的福建省莆田學院教授徐建成等一行人，23日前往2宮廟參訪，對於2宮廟致力於地方公益，發揮媽祖護佑眾生，慈悲為懷精神力表肯定。

位於大陸福建省莆田的「莆田學院」、設有媽祖文化研究所，是媽祖信仰發源地唯一的一所本科院校，長年來，積極開展兩岸媽祖文化研究活動，2018第三屆世界媽祖文化論壇即在莆田開辦。徐建成目前是大愛媽祖（福建）文化傳播公司董事長、也是中華媽祖文化交流協會事，並在莆田學院擔任客座教授，弘揚媽祖慈悲為懷的精神。

▲莆田學院教授徐建成致贈限量版莆田湄洲媽祖紀念郵票，給萬能科大國際長蘇俊雄（左）。▼致贈限量版莆田湄洲媽祖紀念郵票給桃園慈護宮主委吳正宗（左二）。（圖／廖建智提供）



透過桃園市政府民政局局長湯蕙禎的安排，徐建成等一行人23日由民政局主秘陳茹文、兩岸學者也是資深媒體人廖建智的陪同，前往供奉主神「媽祖」的中壢區仁海宮、桃園區慈護宮參訪，與仁海宮總幹事蘇旭東、慈護宮主委吳正宗等人進行交流。

徐建成表示，大愛媽祖（福建）文化傳播公司目前全力進行「媽祖回家」電影拍攝，希望透過更多的媽祖文創產業，展開兩岸民間互訪，建立互信。

桃園區慈護宮主委吳正宗表示，慈護宮座落於桃園火車站附近，擁有300多年歷史，信眾來自全台各地，每年投入捐米、救助金發放等達千萬，獲民政局頒發地方公益廟宇。徐建成等一行人同時也前往桃園技職大學人數最多的中壢區萬能科大國際暨兩岸交流中心拜會，受到該中心國際長蘇俊雄熱忱歡迎。