竹縣特幼班一學期換8師　兼職只有半薪！特幼生一直適應新老師

▲余筱菁13日質詢時提出特幼班嚴重的老師汰換問題。（圖／余筱菁提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣全縣僅3間學校各一間特幼班，因不像竹市有幼兒日照中心，所以部分較重症的孩子，也會送往特幼班。在待遇差又高壓的環境下，曾有特教班一學期更換8名特教助理員，新竹縣議員余筱菁13日在縣議會質詢時提出此問題，希望縣政府能重視。

余筱菁說，由於新竹縣並沒有幼兒日間照護中心，因此部分較重症的孩子也會一起就讀特教幼兒園，特幼的孩子通常情緒較敏感、自主能做的事較少，特幼老師除了一般教學，還常常需要抱孩子或安撫躁動的孩子，非常花體力。

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▲余筱菁希望教育處、財政處，能補助薪資差距，讓好的老師待的住，特幼生屬於最弱勢的族群之一，新竹縣應該出得起這筆經費。

以目前新竹縣特幼班現況，竹仁特幼約8位學生，配有2名幼師，1名一學期800小時工時及1名一學期400小時工時的兼職助教，山崎特幼則是7位特幼生，2名幼師、1名正職助教、1名兼職助教。長期高壓又同工不同酬的待遇下，使得某校的特幼班曾經一學期換了8名兼職助教，情緒敏感的特幼生要不斷適應新老師，也是一種災難。

余筱菁表示，新竹縣境內目前僅山崎、竹仁、竹東(2019才加入)3校幼兒園設有特教班，而目前三間學校的三個班級中，也多以兼任薪資的老師居多。正職幼教助理薪水約在5萬左右，而兼職助理員時薪為150元/每小時，每個月月薪僅2萬4千元，還不到正職的一半，余筱菁希望教育處、財政處，能補助薪資差距，讓好的老師待的住，特幼生屬於最弱勢的族群之一，新竹縣應該出得起這筆經費。

教育處也坦承目前特幼班確實有這樣的情況，也表示，2019年已跟中央多爭取300萬預算，若是順利核准通過，下一年度縣府會將原本的一班2名兼職助理改成1位專任、1位兼任，因特幼班一班的人數約5~8人，配有2名正職幼教師、1名正職幼教助理已是足夠，另1名兼職助理則會在餵飯或是某些尖峰時段才會加入幫忙。

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