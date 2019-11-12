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新一代吸金機／中高考競爭帶動2兆商機　幾乎「每個中學生」都會補習

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▲▼ 新一代吸金機，廈門補習機構林立 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲住宅區樓下分佈著教育機構 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

今年大陸高考報名人數達到1031萬，是近10年內首度考生突破千萬人大關，激烈的競爭促使學生們報考補習班以提高成績，數據顯示，2022年K12（基礎教育）課後輔導市場規模有望達到6111億元（人民幣，下同）。廈門一間教育機構就表示，「幾乎每個中學生都會補習。」

大陸的教育機制對課業成績仍十分看重，促使課後輔導市場蓬勃發展，其中，K12課外輔導是教育領域中需求最強勁的領域之一。Frost＆Sullivan報告顯示，根據在校學生整體人數及人均消費額度，預計明年整體市場規模超過會5000億元（約新台幣2.2兆）。

行業龍頭精銳教育集團早前曾公佈今年Q3財報財務業績，其淨收入總額為10.93億元人民幣；運營利潤1.23億元，年增長率達117%。財報也提到，截至今年5月31日，其學習中心數量達430家，教室數較2018財年同期增加25.1%。

每年隨著求學階段臨近中考、高考，學生的課外輔導參與程度便會逐級提高。廈門一間知名補習機構就透露，幾乎每個國中生都會去補習，有的來補基礎，有的來拔高成績，因為這邊中考壓力很大，「考不上好的高中就只能去職業學校，比例也接近一半。」

該機構表示，他們多數是提供1對1的服務，也有1對3的課程，主要補習的科目是語文、數學和英文，一節課為2小時，收費平均要600多元（約新台幣2600元）。

▼廈門啓蕙城是當地知名補習區域 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 新一代吸金機，廈門補習機構林立 。（圖／記者蔡儀潔攝）

補習行業的火爆吸引不少年輕人投身教育業，不過根據官方政策，線下、在線教育機構的中小學培訓教師，均必須取得教師資格。因此，近2年來，每年舉行2次的教師資格考試，報名人數都在數百萬級，而11月考試的報名人數更是規模空前。

據大陸教育部官網消息，今年下半年考生高達590萬人，共計28個省份參加，考試科次1237萬科次，比上半年考生人數增加一倍多，加上上半年考生人數290萬，全年總人數近900萬人。

該間教育機構就表示，他們不錄用公立學校的老師，而且聘請人均有教師資格證，「這樣是為了確保教學質量，可以更好的教導孩子。」

▼一間主打人工智能教學的教育機構 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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