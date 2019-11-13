小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

▲小一兒寫作業，到學校被老師1秒撕毀，還連撕1周，媽氣炸。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

許多人從小都有被老師撕作業的經驗，但...連續撕一個禮拜就有點超過了。一名網友在臉書發文表示，自己小一的兒子每天很認真的在寫作業，一撇一撇的抄寫，1頁的作業至少要花10到15分鐘，但到了學校，作業卻直接被老師撕成兩半，且還連續被撕一個禮拜，導致兒子現在已出現排斥寫作業的情況，讓她很是心疼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文寫道，「非常不能認同這種會撕毀學生作業的老師」，原PO兒子現在就讀小學一年級，手腦協調還沒很完整，「寫1頁至少要10-15分鐘，更何況字體都還記不住，可能都還要看著字體一撇一撇的抄，所以時間可能更久」。

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然而，兒子好不容易寫完的作業，隔天滿心期待要拿去給老師檢查，「結果老師只花了幾秒的時間就撕毀、扼殺別人努力的成果」，讓原PO很是心疼。原PO認為，若是認為孩子寫不好，老師可以擦掉，讓孩子重寫，「撕掉是在X小？」

原PO繼續說道，「那種感覺真的很難受...」而其兒子已經連續被撕掉一個禮拜，導致他回家寫作業已經出現排斥的情況，「看他很認真的寫著每一個字，心酸酸...」，原PO事後決定寫聯絡簿與老師溝通，「是不是可以用鼓勵的方式會更好...」。

這篇文章一曝光，立刻吸引網友熱議，紛紛留言，「EQ這麼差真的適合當小學老師嗎？這樣根本毀掉小孩的自信心！」、「用絕對權力在教育小孩，隨意破壞他人私有物品，真是不好的身教」、「我一次都不能忍受。一個星期，媽媽妳也脾氣真好」。

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