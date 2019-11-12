新一代吸金機／教英文月收破百萬！　他揭補習業秘辛：家長花錢沒在手軟

▲紀錄成績的白板 。（圖／受訪者提供，下同）

記者蔡儀潔／採訪報導

說起如今大陸最火爆的行業，教育絕對佔有重要席位，於11月2日舉行的「2019年下半年中小學教師資格考試」報名人數就高達590萬，創下歷史新高。在「再穷不能穷教育」的思想下，不少家長在下一代的培育上花錢毫不手軟。

在深圳從事英文補習的26歲李姓老師就很有感，從美國留學回來的他，曾在教育機構任職，一年後決定自己出來成立工作室。他向《ETtoday新聞雲》透露，自己每個月收入從原本的5、6萬元（人民幣，下同），漲到平均20萬元，多的時候可以到30萬元（約新台幣130萬元）以上。

李老師進一步介紹課程收費，稱最低的是托福、雅思課，每人每小時500元，最貴的為GMAT課，每小時收費800元，因為這類課的教學內容不僅是英文，還要教導微積分等。他直言，「我這收費不算貴，整個市場看只能算中等。」

▼GMAT會考到的微積分等內容，也是李老師的教學範圍 。

儘管補習費昂貴，但李老師表示，想要來補習的高中生非常多，「可以說是供不應求」，因為現在想要留學的人有增無減，其中有一部分學生，是因為國內高考太激烈，爭不過頂尖生，所以打算出國，當然也有一部分本身成績就很優秀，決定去國外深造。

在李老師看來，大部家長都對孩子學業非常上心，當中也有一些人覺得繳了錢，老師就該負全責，「遇過不少父母每天都聯繫我，問孩子有沒有進步，成績不好怎麼辦等等，非常心急。」

學生自己也很努力，印象最深的就是就讀高三的Edison，想要衝成績的他，現在上課時間是晚上11點到凌晨1點，「一開始其實我自己也不願意，但Edison他強調非常想學，我就答應了。」

▼ 李老師的課表，晚上11點至凌晨1點也有學生上課。

以整體補習市場而言，李教師認為，父母非常捨得投資孩子課業，一節課幾百塊不算什麼，而這一方面是因為深圳本身有錢人多，另一方面也在於社會中人才的激烈競爭，「想進華為的哪個不是有十八般武藝」，因此在條件允許下，大部分家長都很捨得在教育這塊投資下一代。