　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永遠的第四棒陳金鋒現身「永慶大聯盟」！揮出夢想全壘打

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼永慶房屋,陳金鋒,黃暐傑,永慶大聯盟。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「第六屆永慶盃壘球賽」冠亞軍爭霸賽，特別邀請「永遠的第四棒」陳金鋒與旅美球星黃暐傑擔任嘉賓。

圖、文／永慶房屋提供

鼓勵運動的幸福企業就是不一樣！本月連獲教育部體育署「運動企業認證」與1111人力銀行「幸福企業大賞」兩獎項肯定的永慶房屋，11/13（三）舉辦「第六屆永慶盃壘球賽」冠亞軍爭霸賽，特別邀請「永遠的第四棒」陳金鋒與旅美球星黃暐傑擔任嘉賓，與現場超過5百位同仁與眷屬一起為球員加油，並與永慶房產集團董事長孫慶餘一同頒發冠亞軍獎盃！

▲▼永慶房屋,陳金鋒,黃暐傑,永慶大聯盟。（圖／永慶房屋提供）

請繼續往下閱讀...

▲台灣巨砲陳金鋒不僅參與永慶招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰」的演出，更出席永慶盃壘球賽決賽。

陳金鋒、黃暐傑、電競女神小熊現身「永慶大聯盟」
持續打造「聰明工作，健康生活」幸福職場的永慶房屋，不僅每年舉辦籃球、壘球、羽球等三大運動賽事，希望透過運動，激發同仁建立長期運動的習慣，強健體魄、紓解工作壓力，更將運動團隊合作的核心概念，結合年輕人最喜歡的「解任務」式的電競遊戲，首創「永慶大聯盟」真人實境遊戲的工作平台，將「工作遊戲化」！

甫上線的創新招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰」，特別請到陳金鋒與黃暐傑參與演出，並由「電競女神-小熊」擔任遊戲實況主，詮釋「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，透過大數據分析、「永者商城」的配備，加上陳金鋒在關鍵時刻的精準揮棒，轟出夢想全壘打，幫助三位暫時困在一、二、三壘的求職者突破困境，黃暐傑更是化身永慶經紀人，邀請大家一起Game On，玩出人生新高峰！

▲▼永慶房屋,陳金鋒,黃暐傑,永慶大聯盟。（圖／永慶房屋提供）

▲旅美棒球選手黃暐傑，對永慶人的熱情與活力印象深刻。

組隊團戰解任務　玩出不一樣的房仲業
永慶房屋業管部陳賜傑協理說明：「『工作遊戲化』是孫慶餘董事長又一次的創新管理！我們不斷結合社會趨勢與工作者的需求，創新科技工具與管理制度，『永慶大聯盟』是以台灣國球——棒球為基礎，結合時下年輕人最愛的電競遊戲，將工作內容轉化成『闖關任務』；同仁上班打開電腦登入『永慶大聯盟』，就有AI智能指派任務，同仁們組隊團戰解任務後，還能獲取『永者幣』至『永者商城』兌換禮券、電影票及各式3C產品等；每完成一項任務就能獲得獎勵，透過即時激勵讓同仁們更有服務衝勁！」

首次參與房仲品牌影片拍攝的陳金鋒表示：「透過拍攝影片，讓我了解永慶房屋將工作打造成像遊戲的『永慶大聯盟』，每個人都有自己的角色與任務，上班就跟我們棒球隊一起團隊合作爭取勝利、共享勝利一樣，感覺在永慶上班很有趣，跟我印象中的房仲業很不一樣！」

黃暐傑則表示，今天一進到球場就看到現場超過500位永慶球員以及員工眷屬組成的加油團隊，完全感受到永慶人的熱情與活力，很高興有企業願意舉辦運動比賽讓員工愛上運動，藉由運動讓員工培養默契與團隊合作的精神，真的是很棒的作法！

▲▼永慶房屋,陳金鋒,黃暐傑,永慶大聯盟。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團孫慶餘董事長與現場加油團熱情加油。

永慶房屋幸福職場　迎接人生新高峰
永慶房屋制度福利完善，帶動房仲業翻轉舊思維打造幸福職場，投入資源開發「永慶大聯盟」遊戲平台，讓工作不再枯躁乏味！更以「保障前九個月每月5萬元」、「彈性工作8小時」、「工作遊戲化」等永慶職場優勢，破除台灣低薪困境、帶領永慶經紀人翻轉房仲高工時，快速跑向目標，揮出夢想的全壘打，迎接人生新高峰！

延伸閱讀：
重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家
讓哥來帶你！蕭志浩帶人成功勇奪冠軍店長
拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績

 

ET快訊
快訊／吳敦義暴走了！黨主席過去都是選總統的「我選有過分嗎」
真的跳海了！他反對國民黨不分區名單　安平港一躍而下
交往林心如「一封傳真斬斷雙林戀」　林志穎爆分手原因
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

電商跨界米其林料理　時髦泰菜即食火鍋「雙11前夕」獨家開賣

雙11／購物熱潮今晚繼續燒！人氣美少女直播「和牛牛排」600元有找

雙11／周一照樣熬夜買！電商流量爆增5倍　家用品、iPhone賣最好

雙11母嬰用品購物攻略！尿布滿額送爆紅BABY SHARK贈品　寵兒爸媽狂囤貨

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

南方澳斷橋漁船受困港內　漁民損失補助申請要快「逾期視同放棄」

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

南方澳斷橋漁船受困港內　漁民損失補助申請要快「逾期視同放棄」

台鐵又出事！自強號遭石頭砸傷　「駕駛艙擋風玻璃外層龜裂」

卡娜赫拉鐵粉搶搭首航車！連喝完咖啡紙杯也帶下車　3款聯名商品賣到快缺貨

菜鳥「1天準時下班」被踢出群組！主管訓話2點...網全震驚：可怕的陋習

永遠的第四棒陳金鋒現身「永慶大聯盟」！揮出夢想全壘打

18歲兒半夜搖醒重複：收驚過的衣服要收好！　媽起床一問裝沒事：快去上課

不服「桃機第三跑道案」徵收3000戶　地方抗議求替代方案

雙11過後…超商「玻璃窗堆包裹山」！網曝盛況照　共犯心虛笑：沒管好手指

反送中風暴襲擊校園71台生急返台　教育部：可轉學回台、修學分

起司瀑布狂瀉！台北華山「樂事風味光影展」3大打卡場景拍到瘋

12強／「卡韓」險棋　中華隊這招能淘汰韓國直取奧運門票

快訊／交通持續癱瘓　香港教育局：中學、幼稚園明至周日繼續停課！

南方澳斷橋漁船受困港內　漁民損失補助申請要快「逾期視同放棄」

11月就是要嗑蟹！繼光香香雞全新「可樂餅尬超狂蟹腳肉」　全台33門市限定

紅磡站軌道遭「投燃燒物」！港鐵晚上10時結束服務　東涌站月台門全爆

網友噓寒問暖半百熟女愛沖昏頭　險遭「國外愛人」詐騙7萬現金

快訊／韓國瑜15日公開房產買賣紀錄　反擊綠營緊咬豪宅案

臉書無預警觸發相機的Bug修復了！iOS用戶可至App Store下載更新　

郭董親民黨、民眾黨雙邊押？柯文哲：不知他還有這一招

暖貓貼心幫洗臉！　見爸爸「張嘴回禮」驚恐變臉尖叫逃

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

竹北吊車大王追4妻招式超純情！

Uber Eats被爆取消免運改推月費制

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

更多熱門

相關新聞

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

單身經濟商機大！中山、中和位居小宅交易王寶座

現代人不婚、不生的單身族愈來愈多，單身族更注重生活品質，讓「單身經濟」持續發燒，全台設有戶籍的單身戶長比例，較5年前成長愈1成，在房市中「小宅」產品也受到青睞。雙北市分別以中山區、中和區的交易量居冠，中和區套房總價僅約400~800萬元。

柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

邁入傳統購屋旺季　第一波買氣集中台中市

邁入傳統購屋旺季　第一波買氣集中台中市

陳金鋒：Lamigo永遠烙印在心中

陳金鋒：Lamigo永遠烙印在心中

關鍵字：

永慶房屋陳金鋒黃暐傑永慶大聯盟

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面