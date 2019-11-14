永遠的第四棒陳金鋒現身「永慶大聯盟」！揮出夢想全壘打

▲永慶房屋「第六屆永慶盃壘球賽」冠亞軍爭霸賽，特別邀請「永遠的第四棒」陳金鋒與旅美球星黃暐傑擔任嘉賓。

圖、文／永慶房屋提供

鼓勵運動的幸福企業就是不一樣！本月連獲教育部體育署「運動企業認證」與1111人力銀行「幸福企業大賞」兩獎項肯定的永慶房屋，11/13（三）舉辦「第六屆永慶盃壘球賽」冠亞軍爭霸賽，特別邀請「永遠的第四棒」陳金鋒與旅美球星黃暐傑擔任嘉賓，與現場超過5百位同仁與眷屬一起為球員加油，並與永慶房產集團董事長孫慶餘一同頒發冠亞軍獎盃！

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▲台灣巨砲陳金鋒不僅參與永慶招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰」的演出，更出席永慶盃壘球賽決賽。

陳金鋒、黃暐傑、電競女神小熊現身「永慶大聯盟」

持續打造「聰明工作，健康生活」幸福職場的永慶房屋，不僅每年舉辦籃球、壘球、羽球等三大運動賽事，希望透過運動，激發同仁建立長期運動的習慣，強健體魄、紓解工作壓力，更將運動團隊合作的核心概念，結合年輕人最喜歡的「解任務」式的電競遊戲，首創「永慶大聯盟」真人實境遊戲的工作平台，將「工作遊戲化」！

甫上線的創新招募影片「永慶大聯盟-玩出人生新高峰」，特別請到陳金鋒與黃暐傑參與演出，並由「電競女神-小熊」擔任遊戲實況主，詮釋「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，透過大數據分析、「永者商城」的配備，加上陳金鋒在關鍵時刻的精準揮棒，轟出夢想全壘打，幫助三位暫時困在一、二、三壘的求職者突破困境，黃暐傑更是化身永慶經紀人，邀請大家一起Game On，玩出人生新高峰！

▲旅美棒球選手黃暐傑，對永慶人的熱情與活力印象深刻。

組隊團戰解任務 玩出不一樣的房仲業

永慶房屋業管部陳賜傑協理說明：「『工作遊戲化』是孫慶餘董事長又一次的創新管理！我們不斷結合社會趨勢與工作者的需求，創新科技工具與管理制度，『永慶大聯盟』是以台灣國球——棒球為基礎，結合時下年輕人最愛的電競遊戲，將工作內容轉化成『闖關任務』；同仁上班打開電腦登入『永慶大聯盟』，就有AI智能指派任務，同仁們組隊團戰解任務後，還能獲取『永者幣』至『永者商城』兌換禮券、電影票及各式3C產品等；每完成一項任務就能獲得獎勵，透過即時激勵讓同仁們更有服務衝勁！」

首次參與房仲品牌影片拍攝的陳金鋒表示：「透過拍攝影片，讓我了解永慶房屋將工作打造成像遊戲的『永慶大聯盟』，每個人都有自己的角色與任務，上班就跟我們棒球隊一起團隊合作爭取勝利、共享勝利一樣，感覺在永慶上班很有趣，跟我印象中的房仲業很不一樣！」

黃暐傑則表示，今天一進到球場就看到現場超過500位永慶球員以及員工眷屬組成的加油團隊，完全感受到永慶人的熱情與活力，很高興有企業願意舉辦運動比賽讓員工愛上運動，藉由運動讓員工培養默契與團隊合作的精神，真的是很棒的作法！

▲永慶房產集團孫慶餘董事長與現場加油團熱情加油。

永慶房屋幸福職場 迎接人生新高峰

永慶房屋制度福利完善，帶動房仲業翻轉舊思維打造幸福職場，投入資源開發「永慶大聯盟」遊戲平台，讓工作不再枯躁乏味！更以「保障前九個月每月5萬元」、「彈性工作8小時」、「工作遊戲化」等永慶職場優勢，破除台灣低薪困境、帶領永慶經紀人翻轉房仲高工時，快速跑向目標，揮出夢想的全壘打，迎接人生新高峰！

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