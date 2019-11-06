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雙11母嬰用品購物攻略！尿布滿額送爆紅BABY SHARK贈品　寵兒爸媽狂囤貨

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幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲年初在幼兒界爆紅的「BABY SHARK」，雙11期間與日本產院、銷售NO.1的幫寶適合作，推出超搶眼滿額贈品。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

一年一度的「雙11」活動，近幾年在大家心中的地位急升，重要性幾乎已經可以和百貨週年慶比拚，尤其各個購物平台動不動就祭出下殺折扣、贈送獨家限量好禮等優惠，堪稱年度最狂購物熱潮，不管是本來就在購物清單或是無意間被撩起來，只在雙11推出優惠的商品，都是絕對要瞄準、不可錯放的目標。

每年各家電商主打的爆品，像是最新iPhone與藍牙耳機、掃地機器人等，因為不常有折扣，因此也被列為在雙11要買到不手軟的品項。現在母嬰用品也加入雙11戰局，許多嬰兒用品也在這個時候祭出了特殺活動，讓人想多買一波直衝滿額門檻，像玩具、嬰兒車、尿布等育兒神器，都成為熱賣品項。尤其對於疼愛寶貝的爸媽而言，守護寶貝初生肌膚的尿布，更是他們的搶購首選名單。再酷炫好用的3C新品、生活家電，通通都要排在能帶給寶貝舒適體驗的尿布後面。

在雙11檔期搶購尿布不是沒道理，因為做了爸媽才知道，要照顧好寶寶嬌嫩的初生肌膚，精挑長時間貼身接觸的尿布，是他們最重要的功課。在日本產院與銷售皆創下NO.1紀錄的幫寶適，早已經是無數爸媽們獻給寶貝來到這世上的第一個舒適體驗。雙11期間，為了能夠回饋給每個愛寶寶的爸媽，幫寶適與目前在全球幼兒界紅到飛天、YouTube已破30億觀看點閱的超酷BABY SHARK合作，在PCHome購物平台推出獨家優惠限量好禮。即日起~11/15購買黏貼型2箱2,378元，就送限量鯊魚寶寶益智拼圖四入組；買拉拉褲2箱1,398元就送限量鯊魚寶寶毛巾組，讓寶貝在生活中，隨處都可以看到表情逗趣、顏色鮮豔的BABY SHARK，每天都有想跳鯊魚舞的好心情。
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幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲即日起～15，購買黏貼型2箱2,378元就送限量鯊魚寶寶益智拼圖四入組。（圖／資料照）

幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲即日起～15，買拉拉褲2箱1,398元就送限量鯊魚寶寶毛巾組。（圖／資料照）

幫寶適為初生Baby設計的黏貼式紙尿褲，內外表層有滿滿的透氣孔，讓空氣內外流通，不讓寶寶被尿布疹、紅屁屁纏身。輕薄羽柔材質不只細緻，更能長時間吸收尿量稀便，2倍的彈力側腰圍，同時服貼每個寶寶的不同身形。

幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲內外表層有滿滿的透氣孔，讓空氣內外流通，不讓寶寶被尿布疹、紅屁屁纏身。（圖／資料照）

而針對已會翻身的好動寶寶，一級幫拉拉褲就是爸媽的神救星，不管寶貝怎麼動，拉拉褲一拉上就定位，側邊一撕就脫下。專為這時期寶寶規劃的還有，一級幫拉拉褲的360度彈性腰圍與S曲線的貼身設計，讓寶寶不管怎麼動，拉拉褲都還是很服貼身形，加上全方位雙重透氣，讓活潑寶貝的屁屁維持乾爽不悶熱的狀態，種種舒適的體驗，讓寶貝能開心地盡情翻動身子、用力踢踏小胖腿。

幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲一級幫拉拉褲的360度彈性腰圍與S曲線的貼身設計，讓寶寶不管怎麼動，拉拉褲都還是很服貼身形。（圖／資料照）

不論何時都要買的尿布，這時候搭贈小寶貝最喜歡的BABY SHARK贈品，爸媽就趁買尿布的好時機，帶給寶貝一個大驚喜吧。看到寶貝舒服穿著尿布、大動作搖擺身體、玩著BABY SHARK拼圖的陶醉模樣，有誰能比他更可愛。

幫寶適（圖／湯興漢攝，修圖）

▲好穿又舒適的幫寶適，讓好動寶寶舒適自在的沉浸在Baby Shark的拼圖裡。（圖／記者湯興漢攝）

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