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雙11／周一照樣熬夜買！電商流量爆增5倍　家用品、iPhone賣最好

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▲▼雙11,1111,電商,東森購物,Yahoo,奇摩,蝦皮購物,friDay購物。（圖／擷取自東森購物、Yahoo奇摩提供）

▲迎戰雙11，東森購物整體流量暴增約五倍，過中午後更突破億元業績！（圖／擷取自東森購物官網）

記者萬玟伶／台北報導

今年的雙11雖然落在週一Blue Monday，但從各家電商目前公佈的數字來看，還是有許多人抱著手機、電腦熬夜，只為了讓下半年的購物預算買得更超值。從今日午夜12點開始，各網站平台就湧入一波波購物人潮，成交訂單數與業績也都再度突破新高。

東森購物表示，雙11午夜12點一到就馬上傳來捷報，因為不到一分鐘的時間MacBook已經銷售破百台，手機也在十分鐘內破了去年的紀錄，餐券更是熱銷破10萬張。今年的雙11比去年買氣更加高漲，不僅整體流量暴增約五倍，過中午後業績更突破億元，目前銷售前三名品項分別為3C家電、美妝保健、生活用品，今年首度嘗試新型態的網紅直播購物節目，成效也非常令人驚喜。

難得的是，在成立20週年之際，東森購物也替廣大會員在雙11血拼消費之餘，將購物行為轉化為實質的愛心捐助，直接霸氣捐出11%所得，捐贈一台市價120萬的長照專車給予台北市政府，以溫度和深度來感恩回饋廣大的926萬會員朋友。

Yahoo奇摩購物中心的雙11活動在凌晨0點開跑後，不到一小時就有百萬刷手現身，千萬業績達成速度更較去年快3倍。業者也發現，活動自11月開跑至今的熱銷爆品榜Top3，是由尿布拿下熱銷冠軍，每秒就賣出6片，促銷必囤的民生用品銷售王衛生紙，銷售量估計可堆出64座101，而零食、美食商品也異軍突起，銷售量估計可堆成1座玉山，成為今年平台的熱銷黑馬。

▲▼雙11,1111,電商,東森購物,Yahoo,奇摩,蝦皮購物,friDay購物。（圖／擷取自東森購物、Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩打造的全新AI自動化物流中心，於年中啟用後可大幅減少6成出庫時間，雙11期間更帶動出貨量攀升3倍。（圖／Yahoo奇摩提供）

蝦皮購物在雙11開賣後雖然一度當機卡卡，但根據統計，台灣及東南亞自雙11午夜0點至1點間即飆出相較去年3倍的訂單表現，其中廣受消費者歡迎的「整點秒爆品」iPhone 11 Pro Max、午夜快閃半價YAMAHA 5代新勁戰ABS 紀念版、YAMAHA EC-05 電動機車等超多夯品均秒殺完售。截至中午12點為止，全站已售出近400萬件商品，其中又以「居家生活」類別暫居雙11熱銷冠軍，「美妝保健」類別則緊追在後。雙11當日「限時特賣0元免運」同樣吸引許多消費者進站搶購，創下較平日大幅成長2倍的商品完售率。

friDay購物在午夜12點至早上10:00為止，10小時內的業績也再創新高，整體業績已較平日同時段成長近5成，商品的銷量成長表現與原本預期相去不遠，以箱購衛生紙、冬被及iPhone 11暫居目前三名，尤其iPhone 11在僅10小時內銷量成長已較平日同時段瞬間飆升近10倍之多。

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