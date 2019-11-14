　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他接繼女下課「開車進停車場」　脫衣秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼開車,駕駛,汽車,四輪,接送,行車安全,方向盤,乘客,後座,買車。（圖／pixabay）

▲男子接了繼女下課後前往停車場車震。（圖／示意圖／pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡一名41歲男子，再婚之後帶著自己的孩子與新婚妻子的15歲女兒同住屋簷下，表面下看似慈祥爸爸總是接送繼女下課、到補習班，背後卻隱藏一段令人震驚的不倫感情。日前就在繼女下課後，要求在補習前先回家休息一下，沒想到男子卻將車開到一處停車場與她大搞車震，被巡邏的警察發現才揭開這段詭譎的關係。

綜合外媒報導，這名15歲女孩的母親再婚41歲的「叔叔」，一家人在一起生活多年，今年1月男子前往接繼女下課，女孩主動要求希望可以在補習前回家休息一下，當下男子雖然答應，但之後仍逕自將車開往一處停車場。女孩最後選擇換到後座準備休息時，男子也跟著下車換到後座，兩人開始擁抱與親吻、甚至脫光衣服進行性交。

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲警方在車上發現衣衫不整的父女檔。

大概過了半小時後，一名巡邏員警經過，發現兩人在車內，其中女方看起來未成年，男子與繼女發現警察也迅速將衣服穿上。警方要求搖下窗盤問時，男子矢口否認有和女子發生關係，但警方仍將兩人帶回警局。爾後兩人改口有發生關係，但一切都是有感情，原先也將繼女當作女兒看待，但卻感情越來越親密，甚至時常發訊息。

經過詳細調查，男子不是第一次與繼女發生關係，且地點多在該處停車場，且女孩的母親絲毫不知道兩人的不倫關係。副檢察官表示，這名男子有自己的孩子，但卻濫用女孩母親（其再婚對象）的信任，與繼女發生關係。目前男子因與16歲以下女孩進行性交，將面臨最高10年的有期徒刑、罰鍰。

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1…慘遭掀底不只一次洩慾！

俄教授「分屍愛人學生」丟屍畫面曝光　死者哥揭變態真相「他自認拿破崙轉世」

她怕長太醜被欺負　臥軌輕生「最後2秒反悔」起身爬回月台…仍遭火車輾斃！

為1800元開槍…台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」卡2謀殺罪

她回外公家驚見「母親屍疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

買19輛勞斯萊斯+120輛BMW！　史瓦帝尼國王豪擲5億為15后妃買豪車

出遊注意！東京命脈「山手線」16日停運　全為2020年新站面世

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

她回外公家驚見「母親屍疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

買19輛勞斯萊斯+120輛BMW！　史瓦帝尼國王豪擲5億為15后妃買豪車

出遊注意！東京命脈「山手線」16日停運　全為2020年新站面世

愛貓超重難登機 俄男用瘦貓換胖貓過磅　騙過航空公司

19歲少女夜店嗨到清晨　下秒「躺舞池分娩」男嬰獲終生免費門票

旅港南韓1600留學生陸續返國　領事館派車至中大宿舍送出校園

他接繼女下課「開車進停車場」　脫衣秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局！

朋友家門前乾等　長髮女尿急衝廁所驚見「穿洞肥皂」…壞壞的笑了！

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

交個朋友！二哈沿路搭訕「粉紅豬」　網笑瘋：月月餓了

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

她回外公家驚見「母親屍疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

正妹獻初夜被甩　渣男：胸小要先講

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

激瘦模特兒突生產　孩子掉出才知「已經懷孕」

台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」

美前駐UN大使：港若倒　下個是台灣

威尼斯53年最大洪災　水位接近2公尺

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他抽電子煙肺部「滿是疤痕」　慘遭換掉雙肺！

他接繼女下課「開車進停車場」變情侶車震…母陷超綠結局

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

14歲娶21歲美嬌娘　4000網友戰翻

更多熱門

相關新聞

英男性侵子女…電線綑嫩媽逼聽哭喊

英男性侵子女…電線綑嫩媽逼聽哭喊

英國一名男子被指控犯下連續性侵案，將一名母親用電線綁住後，逼迫她親耳聽11歲兒子及17歲女兒被性侵的尖叫聲，甚至還有一名71歲老婦女受害。然而男子被逮捕時還跟警方叫囂：「如果你早抓住我了，後續就不會發生了。」

軍人性侵辯「她脫下我的褲子」　判刑4年

軍人性侵辯「她脫下我的褲子」　判刑4年

戀上小羅莉男　載回家嘿咻家屬怒告

戀上小羅莉男　載回家嘿咻家屬怒告

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

性侵夜歸女　淫狼竟控被害人妨害名譽

性侵夜歸女　淫狼竟控被害人妨害名譽

關鍵字：

新加坡繼父變態性侵不倫戀

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面