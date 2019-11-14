他接繼女下課「開車進停車場」　脫衣秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局！

▲男子接了繼女下課後前往停車場車震。（圖／示意圖／pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡一名41歲男子，再婚之後帶著自己的孩子與新婚妻子的15歲女兒同住屋簷下，表面下看似慈祥爸爸總是接送繼女下課、到補習班，背後卻隱藏一段令人震驚的不倫感情。日前就在繼女下課後，要求在補習前先回家休息一下，沒想到男子卻將車開到一處停車場與她大搞車震，被巡邏的警察發現才揭開這段詭譎的關係。

綜合外媒報導，這名15歲女孩的母親再婚41歲的「叔叔」，一家人在一起生活多年，今年1月男子前往接繼女下課，女孩主動要求希望可以在補習前回家休息一下，當下男子雖然答應，但之後仍逕自將車開往一處停車場。女孩最後選擇換到後座準備休息時，男子也跟著下車換到後座，兩人開始擁抱與親吻、甚至脫光衣服進行性交。

▲警方在車上發現衣衫不整的父女檔。

大概過了半小時後，一名巡邏員警經過，發現兩人在車內，其中女方看起來未成年，男子與繼女發現警察也迅速將衣服穿上。警方要求搖下窗盤問時，男子矢口否認有和女子發生關係，但警方仍將兩人帶回警局。爾後兩人改口有發生關係，但一切都是有感情，原先也將繼女當作女兒看待，但卻感情越來越親密，甚至時常發訊息。

經過詳細調查，男子不是第一次與繼女發生關係，且地點多在該處停車場，且女孩的母親絲毫不知道兩人的不倫關係。副檢察官表示，這名男子有自己的孩子，但卻濫用女孩母親（其再婚對象）的信任，與繼女發生關係。目前男子因與16歲以下女孩進行性交，將面臨最高10年的有期徒刑、罰鍰。