軍人撿屍酒店妹性侵2次還辯：她脫下我褲子　判4年定讞

▲吳姓男子服役期間，撿屍性侵，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

在台南的日本酒店擔任服務生的結依（化名），2017年底與日籍客人續攤到安平區夜店，小雪喝到爛醉、坐在店前，竟遭路過的吳姓軍人「撿屍」到摩鐵乘機性侵2次。吳男遭逮時還辯稱「她自己脫掉衣服、脫下我的褲子主動與我發生性關係」，最高法院不採信，14日將他判刑4年定讞。

判決指出，本案發生於2017年11月3日，深夜將近12點時，結依與到日式酒店消費的日籍會社社長客人「續攤」到安平區永華路的夜店玩樂。但結依因為喝了大量混酒，意識不清，到凌晨5點多夜店打烊後，結依仍酒醉意識不清，醉坐在夜店門口。

這時吳男騎機車經過，認有機可趁，就停好機車走向結依，並向夜店工作人員謊稱自己是結依友人，隨後呼叫計程車，於凌晨5時12分許，將結依攙扶上車，載往台南市某間摩鐵，2度對結依性侵得逞。結依快中午時醒來，發現全身赤裸、下體疼痛，一旁還躺的完全陌生的男子。經過詢問來龍去脈後，才知道自己被吳男性侵。結依事後報警，警方逮捕吳男，檢方提起公訴。

一審法院審理時，吳男否認性侵，辯稱2人合意性交，當時進房後，結依到廁所嘔吐10多分鐘，吐完後就清醒，「她就自己脫掉衣服、脫下我的褲子主動與我發生性關係」。但法院不採信，認定吳男利用結依酒醉意識不清，乘機性交得逞，判刑4年。

案經上訴，台南高分院審理後，也認定吳男犯乘機性交罪，考量他無視女性之身體自主權及性自主決定權，危害女性人身安全及社會治安匪淺，造成結依精神上難以抹滅之陰影及痛苦，犯後未見悔意，迄未賠償結依，台南高分院駁回上訴，維持4年刑度。全案再上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。