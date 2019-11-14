他送愛心早餐到校　小羅莉「不想上課」...載她回家嘿咻挨告

男子帶小羅莉回家嘿咻，遭家長怒告。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

駱姓男子送愛心早餐給剛認識僅國小六年級的少女小婷（化名），因對方說不想上課，將她載回租屋處後，雙方你情我願下發生性關係，小婷母親得知後憤而提告。法官認為，駱男坦認犯行但已和解，依姦淫幼女罪判1年半，緩刑4年；略誘少女脫離家庭罪判無罪，全案可上訴。

判決書指出，台中駱姓男子2018年12月在臉書上認識就讀國小六年級的小婷，雙方相談甚歡。駱男同月21日早上，還特地送早餐到學校門口給小婷，得知小婷表達「不想上課」後，他載著小婷回到租屋處，下午還在房間發生性關係。小婷母親得知後火大，立刻帶她去警局提告驗傷，控告駱男妨害性自主及略誘罪。

駱男在法庭上坦認犯行，小婷則向法官喊冤稱，是她不想上課才要駱男載她離開學校，性行為並沒有違反意願。

法官認為，駱男已與對方達成和解，並已付清，依姦淫少女罪判處1年6個月，給予緩刑4年自新。而略誘罪部分，從小婷所述，她應該是自主意志離開學校，並非駱男施以引誘手段導致。且在駱男住處期間，並沒有限制她行動自由，如果她想回家應該沒任何困難，所以判他無罪。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►畫面曝光／三屍案母親最後影像 小蠻腰踩高跟鞋買早餐返家竟遭殺害

►三屍案凶嫌10天前放結婚對戒照 2人感情錯綜複雜「一言難盡」

►楊瓊瓔將獲徵召「請假不請辭」 洪慈庸：先辭再選才尊重選民