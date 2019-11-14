　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為1800元開槍…台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」卡2謀殺罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台籍學生翁瑞凱槍殺中國籍留學生返台躲12年。（圖／翻攝自.voiceonline.com/）

▲台籍學生翁瑞凱槍殺中國籍留學生返台躲12年。（圖／翻攝自voiceonline.com

記者陳亭伃／綜合報導

做了壞事就不能想僥倖。13年前一名台籍男子翁瑞凱在加拿大居住，當時為了80加幣（約台幣1800元）的夜店門票錢，與中國留學生當街爆發口角，兩人皆找來朋友嗆聲，最後翁瑞凱掏槍當場開槍重傷2名中國留學生，之後搭隔天的飛機回台，因台加沒有引渡條款，於是就這樣逃過多年。直到去年翁瑞凱想到南韓求學，沒想到一入境即遭到逮捕，並引渡回加拿大接受審判。

根據加拿大《CBC新聞網》報導，翁瑞凱2006年1月22日凌晨，與朋友在溫哥華的一間夜店外停車場和當時19歲的中國留學生張少新（Shaoxin Zhang）發生口角。據悉原本張少新要向翁瑞凱購買8張夜店門票（約1800元台幣），但卻突然反悔，於是雙方相約談判，更各自帶來自己的人馬。

沒想到在談判的過程中，開始出現肢體衝突，翁瑞凱當場掏槍向對方的人開槍，一槍打在吳姓留學生肩膀、另一槍則在張少新的尾椎，最後張少新傷重不治。

翁瑞凱犯案後，立刻搭機返回台灣，但因台加之間並沒有引渡條款，因此返國後也無需面對刑責，甚至還在台灣將原名翁立嘉改為「翁瑞凱」，娶妻生下2名小孩。加拿大法院表示，翁瑞凱自1993年以投資簽證到加拿大，直到1997年離開，並在2003年返回加國取得永久居留權。

翁瑞凱天真以為12年過去，2018年3月準備到南韓求學，沒想到一抵達就遭到韓警方逮捕，且韓加之間有引渡條款，於是翁瑞凱立刻被引渡至加拿大。卑詩省法院今年8月宣布翁瑞凱二級謀殺、企圖謀殺罪成立。死者張少新的母親因為多年來沒有抓到兇手，至今仍未走出傷痛；當時在場的吳姓同學也表示，根本不敢再想起這件事，也無法面對張少新家人。

►►用力買起來吧！！

ET快訊
為愛獻初夜！正妹網紅遭「射後秒被甩」　渣男譏：胸部小要先講
快訊／國民黨明召開臨時中常會　吳敦義擬調整不分區名單
菜鳥「1天準時下班」被踢出群組！主管訓話2點…網驚：可怕的陋
12強／中華隊迎戰美國爭四強　「側投」吳昇峰扛先發
《國光》請辭再+1！楊昇達突投震撼彈…揭節目現況
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1…慘遭掀底不只一次洩慾！

俄教授「分屍愛人學生」丟屍畫面曝光　死者哥揭變態真相「他自認拿破崙轉世」

她怕長太醜被欺負　臥軌輕生「最後2秒反悔」起身爬回月台…仍遭火車輾斃！

15歲男替弟弟報仇當殺手　殺1人賺2747元他上癮：太喜歡血了

呼籲為港發聲！　美前駐聯大使：香港若倒　下一個就是台灣！

為1800元開槍…台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」卡2謀殺罪

拉下川普首場公開聽證會　證人曝關鍵消息…共和黨嗆：都是傳聞

為愛獻初夜！正妹網紅自爆遭「射後秒被甩」　渣男譏：胸部小要先講

美海關無故抽查旅客手機筆電！　聯邦法院判違憲：需提出合理懷疑

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

15歲男替弟弟報仇當殺手　殺1人賺2747元他上癮：太喜歡血了

呼籲為港發聲！　美前駐聯大使：香港若倒　下一個就是台灣！

為1800元開槍…台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」卡2謀殺罪

拉下川普首場公開聽證會　證人曝關鍵消息…共和黨嗆：都是傳聞

為愛獻初夜！正妹網紅自爆遭「射後秒被甩」　渣男譏：胸部小要先講

美海關無故抽查旅客手機筆電！　聯邦法院判違憲：需提出合理懷疑

隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

美軍留敘利亞「只為石油」！川普打臉自家人…再曝：艾爾段和庫德族關係好

初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

Kuga休旅車自撞車禍！駕駛輕傷自行走出　網讚：國產護主神車

超噁！何妤玟婚前超髒行徑　 垃圾1週才丟「家裡蚊蟲四處飛竄」

知名健身房21萬手錶「歐米茄」遭竊！　竊賊竟是31歲會員

中信盃黑豹旗／錯失科班機會　嘉工吳承叡打過全運會

【國民黨不分區名單】王立／這已經不是我們所認識的國民黨了

財金公司16日凌晨進行跨行資訊系統演練　民眾可選自行ATM提現

15歲男替弟弟報仇當殺手　殺1人賺2747元他上癮：太喜歡血了

直擊／30層樓高眺望峽谷、彩虹階梯走向瀑布秘境　南投雙龍吊橋搶先看

高雄2女車禍「短褲妹躺地23分鐘」…救護車遭質疑晚派！消防局：加強訓練

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

激瘦模特兒突生產　孩子掉出才知「已經懷孕」

威尼斯53年最大洪災　水位接近2公尺

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他抽電子煙肺部「滿是疤痕」　慘遭換掉雙肺！

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

正妹獻初夜被甩　渣男：胸小要先講

14歲娶21歲美嬌娘　4000網友戰翻

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

貓貓上不了飛機　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

冷氣從8樓掉落　砸中嬰兒車內童

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

更多熱門

相關新聞

俄羅斯海蘭泡傳「大學內瘋狂掃射」　2死3傷

俄羅斯海蘭泡傳「大學內瘋狂掃射」　2死3傷

俄羅斯海蘭泡（布拉戈維申斯克）14日傳大學槍擊案，目前警方到場調查，槍擊造成一人死亡、至少3人受傷。

2港青遭槍擊　陸委會批港府「血腥鎮壓」

2港青遭槍擊　陸委會批港府「血腥鎮壓」

夜店座落原民保留地　「第三方警政」杜絕不法

夜店座落原民保留地　「第三方警政」杜絕不法

他被分手　槍殺前女友再蹂躪屍體

他被分手　槍殺前女友再蹂躪屍體

持槍男闖入屋！他左大腿遭猛開1槍濺血

持槍男闖入屋！他左大腿遭猛開1槍濺血

關鍵字：

中國留學生槍擊夜店門票

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面