為1800元開槍…台男在加國殺中國人　12年後赴韓讀書「下機秒遭引渡」卡2謀殺罪

▲台籍學生翁瑞凱槍殺中國籍留學生返台躲12年。（圖／翻攝自voiceonline.com）

記者陳亭伃／綜合報導

做了壞事就不能想僥倖。13年前一名台籍男子翁瑞凱在加拿大居住，當時為了80加幣（約台幣1800元）的夜店門票錢，與中國留學生當街爆發口角，兩人皆找來朋友嗆聲，最後翁瑞凱掏槍當場開槍重傷2名中國留學生，之後搭隔天的飛機回台，因台加沒有引渡條款，於是就這樣逃過多年。直到去年翁瑞凱想到南韓求學，沒想到一入境即遭到逮捕，並引渡回加拿大接受審判。

根據加拿大《CBC新聞網》報導，翁瑞凱2006年1月22日凌晨，與朋友在溫哥華的一間夜店外停車場和當時19歲的中國留學生張少新（Shaoxin Zhang）發生口角。據悉原本張少新要向翁瑞凱購買8張夜店門票（約1800元台幣），但卻突然反悔，於是雙方相約談判，更各自帶來自己的人馬。

沒想到在談判的過程中，開始出現肢體衝突，翁瑞凱當場掏槍向對方的人開槍，一槍打在吳姓留學生肩膀、另一槍則在張少新的尾椎，最後張少新傷重不治。

翁瑞凱犯案後，立刻搭機返回台灣，但因台加之間並沒有引渡條款，因此返國後也無需面對刑責，甚至還在台灣將原名翁立嘉改為「翁瑞凱」，娶妻生下2名小孩。加拿大法院表示，翁瑞凱自1993年以投資簽證到加拿大，直到1997年離開，並在2003年返回加國取得永久居留權。

翁瑞凱天真以為12年過去，2018年3月準備到南韓求學，沒想到一抵達就遭到韓警方逮捕，且韓加之間有引渡條款，於是翁瑞凱立刻被引渡至加拿大。卑詩省法院今年8月宣布翁瑞凱二級謀殺、企圖謀殺罪成立。死者張少新的母親因為多年來沒有抓到兇手，至今仍未走出傷痛；當時在場的吳姓同學也表示，根本不敢再想起這件事，也無法面對張少新家人。

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