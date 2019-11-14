　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜國防政策4基礎10優先「預防戰爭」　推軍校漸進式雙語教學

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜的國防政策主打台灣安全。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜上月底提出在國防方面有10項優先政策，如今他的國防政策白皮書將在近日公布，主旨為台灣安全，還提出4個國防基礎概念，包含預防戰爭、持久戰力、軍民結合、軍紀榮譽，並希望能投入資源加強軍事教育，推動軍校中英文雙語教學的比例，走向國際化。

韓國瑜本月9日因為「潛艦國造」一說引發爭議，當時他接受媒體聯訪時解釋，「我們的國防政策是要發展大國的，還是根據台海現況擬定有效率的、小而美、小而有嚇阻力的國防政策？潛艦國造、國防自主、武器自主是很好的概念，但我們國防工業的製造能力有多少？」他希望整體的國防政策能從防禦問題來思考，未來也會針對台澎金馬的防衛做出扎實的表述。

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲「潛艦國造」一度陷入假議題風波。（圖／記者林銘翰攝）

根據《聯合報》報導，韓國瑜的國防政策白皮書將在近日公布，包含4個基礎概念「預防戰爭、持久戰力、軍民結合、軍紀榮譽」以及10項優先政策，首先第一步就是制訂國家安全戰略，擬定《國家安全戰略方針》，再者是充實防衛構想、 優化國防採購、支持本土國防產業，這樣才能有意義地讓國防預算增長。

此外，韓國瑜的國防政策也談到基礎兵力需求檢討以及投資軍事教育，在貼近實戰的原則下兵制仍以兩年為期，再分階段進行編制、訓練，同時也會推動軍校漸進式的中英文雙語教學比例，目前規劃一期為10年，期望能讓軍官以及士官走向國際化。

ET快訊
不只孫鵬掰《國光》…屈中恆也走人！　3缺2「忍痛離開」原因曝
今變天高溫掉8度！下周鋒面雨3天大降溫　週末水氣更多雨明顯
黑衣男倒血泊身亡…港警稱單純墜樓　15歲少年遭催淚彈射頭命危
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓粉、知識藍第一次這麼「團結怒炸」！　他批吳敦義不分區立委名單：預估掉3席

蔡正元爆：不分區提名「卡邱毅」　吳敦義英明果斷排回去！

韓國瑜、馬英九聯手！曝蔡英文能源政策不敢說的3大真相

美女醫師「拒時力」轉列綠黨不分區立委首位　深夜曝心聲：自主的幸福

曝韓國瑜「4大預測」　陳揮文：難選了！對韓粉是非常非常大考驗

蔡正元酸民進黨不分區是閨蜜和政客老婆　175字評論「好佳在」

韓國瑜國防政策4基礎10優先「預防戰爭」　推軍校漸進式雙語教學

柯宋競合／宋楚瑜參選削弱民眾黨淺藍票　柯營盼「合大於競」

韓粉、知識藍第一次這麼「團結怒炸」！　他批吳敦義不分區立委名單：預估掉3席

蔡正元爆：不分區提名「卡邱毅」　吳敦義英明果斷排回去！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

國小老師連說3次「我沒有教肛交」　 回擊李佳芬：喜歡亂說會不會加分

韓國瑜、馬英九聯手！曝蔡英文能源政策不敢說的3大真相

美女醫師「拒時力」轉列綠黨不分區立委首位　深夜曝心聲：自主的幸福

曝韓國瑜「4大預測」　陳揮文：難選了！對韓粉是非常非常大考驗

蔡正元酸民進黨不分區是閨蜜和政客老婆　175字評論「好佳在」

韓國瑜國防政策4基礎10優先「預防戰爭」　推軍校漸進式雙語教學

柯宋競合／宋楚瑜參選削弱民眾黨淺藍票　柯營盼「合大於競」

韓粉、知識藍第一次這麼「團結怒炸」！　他批吳敦義不分區立委名單：預估掉3席

蔡正元爆：不分區提名「卡邱毅」　吳敦義英明果斷排回去！

不分區排保命位！吳敦義「用眼淚說話」鋼鐵粉心痛…臉書被網洗爆

民眾黨不分區名單曝光！賴香伶打頭陣、蔡壁如排第5

影／前白襪投手證實！太空人偷暗號Bang！Bang！Bang！

韓國瑜、馬英九聯手！曝蔡英文能源政策不敢說的3大真相

《PD101》臉蛋天才金旻奎週末會粉絲　班機時間公開

黑豹砲轟馬丁史柯西斯：新片上不了戲院「靠批評漫威炒熱度」

兩岸電商戰／淘寶登台拼雙11　面臨「周年慶買買買」消費習性

兩岸電商戰／高雄檀香雙11狂吸近千萬 　他揭「5年翻133倍」秘密：砸百萬做營銷

兩岸電商戰／從單身漢自娛到「5億人狂歡」　雙11魔力吸金1.2兆

米其林指南重大喜訊14時宣布　下個城市台中、高雄呼聲最高

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

減緩路跑緊張肚子痛　營養師建議吃低腹敏水果讓你正能量迎戰

救命啊！雪貂被鱷魚吃掉　表情超到位可以報金馬獎了

政治熱門新聞

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

藍不分區名單「全程內幕」曝光　中常委怒走人

「武大郎潘金蓮」挨批　韓國瑜：我願收回！

蔡正元：不分區卡邱毅　吳敦義果斷排回去

韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰

學姐激吻新歡！黃瀞瑩新男友首度回應了

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

不分區排保命位！吳敦義用眼淚說話…臉書被網洗爆

民眾黨不分區名單：賴香伶第1、蔡壁如第5

批藍不分區名單=吳家軍　李正皓：預估掉3席！

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

快訊／陳水扁擬列入一邊一國不分區立委

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜參選削弱民眾黨淺藍票　柯營盼「合大於競」

宋楚瑜參選削弱民眾黨淺藍票　柯營盼「合大於競」

親民黨主席宋楚瑜13日開記者會宣布參總統，更以漫威電影形容這是一場「終局之戰」。而宋正式宣布參選，其背後還有拯救親民黨的續命立院的任務，過去交好的「柯宋」兩人，在2020立委選舉將成競爭對手。柯營幕僚分析，未來親民黨、民眾黨雖難避免摩擦，但仍希望是「合大於競」，一起將第三勢力的盤「做大」。

批藍不分區名單=吳家軍　李正皓：預估掉3席！

批藍不分區名單=吳家軍　李正皓：預估掉3席！

蔡正元：不分區卡邱毅　吳敦義果斷排回去

蔡正元：不分區卡邱毅　吳敦義果斷排回去

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

民進黨不分區剩2爭議：洪簡廷卉第1、第13擬莊瑞雄

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜國防

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

李㼈「硬」著頭皮演完戲認了拍A片！　女優邀香閨續攤喝咖啡

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面