韓國瑜國防政策4基礎10優先「預防戰爭」　推軍校漸進式雙語教學

▲韓國瑜的國防政策主打台灣安全。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜上月底提出在國防方面有10項優先政策，如今他的國防政策白皮書將在近日公布，主旨為台灣安全，還提出4個國防基礎概念，包含預防戰爭、持久戰力、軍民結合、軍紀榮譽，並希望能投入資源加強軍事教育，推動軍校中英文雙語教學的比例，走向國際化。

韓國瑜本月9日因為「潛艦國造」一說引發爭議，當時他接受媒體聯訪時解釋，「我們的國防政策是要發展大國的，還是根據台海現況擬定有效率的、小而美、小而有嚇阻力的國防政策？潛艦國造、國防自主、武器自主是很好的概念，但我們國防工業的製造能力有多少？」他希望整體的國防政策能從防禦問題來思考，未來也會針對台澎金馬的防衛做出扎實的表述。

▲「潛艦國造」一度陷入假議題風波。（圖／記者林銘翰攝）

根據《聯合報》報導，韓國瑜的國防政策白皮書將在近日公布，包含4個基礎概念「預防戰爭、持久戰力、軍民結合、軍紀榮譽」以及10項優先政策，首先第一步就是制訂國家安全戰略，擬定《國家安全戰略方針》，再者是充實防衛構想、 優化國防採購、支持本土國防產業，這樣才能有意義地讓國防預算增長。

此外，韓國瑜的國防政策也談到基礎兵力需求檢討以及投資軍事教育，在貼近實戰的原則下兵制仍以兩年為期，再分階段進行編制、訓練，同時也會推動軍校漸進式的中英文雙語教學比例，目前規劃一期為10年，期望能讓軍官以及士官走向國際化。