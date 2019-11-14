曝韓國瑜「4大預測」　陳揮文：難選了！對韓粉是非常非常大考驗

▲陳揮文認為，韓國瑜在媒體會繼續弱勢，「空軍不見了、跑掉了！剩下58天回不來了！」（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

資深媒體人陳揮文公布對韓國瑜的4大預測，「這對韓粉是非常非常大的考驗」、「行政資源、國家機器，韓國瑜擋不了！難選。」他笑說，「我希望我是錯的，但是你慢慢去看，你會發現我講的是對的。」

陳揮文13日在直播中表示，第一個，將來看到的民調大部分都是韓國瑜輸，只有極少數一、兩個會贏；韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千說什麼11月中黃金交叉，「孫大千你省省吧！你看民調你還早的咧。現在已經11月中啦，有黃金交叉嗎？有追平嗎？沒有。」

陳揮文提到，第二個是韓國瑜與副手張善政的弊案會一個接一個被打，會被打到選前最後一天，「你等著看，弊案一堆。韓國瑜說要公布最近買屋，你公布一樣被罵，如果是我不公布。你不公布被罵，公布也被罵，不如不要公布。」

▼陳揮文說，韓國瑜和副手張善政的弊案會一直被打。（圖／記者洪正達攝）

陳揮文說，第三個是媒體，韓國瑜在媒體繼續弱勢，「你沒打瞌睡，我就故意搞你一下，我不能搞你嗎？就說你睡覺怎樣。」他認為，韓的「空軍不見了、跑掉了！剩下58天回不來了！」

陳揮文指出，第四個，剩下一個多月，民進黨蔡英文政府會大撒幣，她會用砸的，「行政資源、國家機器，韓國瑜擋不了，難選！」他表示，自己的預測接受大家檢驗，「我希望我是錯的」；他講完還笑了，「但是你慢慢去看，你會發現我講的是對的，這對韓粉是非常非常大的考驗。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！