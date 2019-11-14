美女醫師「拒時力」轉列綠黨不分區立委首位　深夜曝心聲：自主的幸福

▲美女醫師鄧惠文。（圖／翻攝自Facebook／鄧惠文）

記者葉國吏／綜合報導

原本被外界認為會列入時代力量不分區立委名單的美女醫師鄧惠文，卻在時力公布名單前夕退出，並在隨後綠黨發出的不分區立委名單中名列第一，引起外界討論。對此鄧惠文深夜在臉書發文「相信每個人都可以擁有自由、自主的幸福。」

綠黨13日深夜發出採訪通知，表示將在14日早上公布綠黨不分區立委名單，出席人員有鄧惠文醫師、高成炎教授、王浩宇議員以及劉崇顯議員。根據了解，上述名單將依據排進不分區名單。

根據《聯合報》報導，綠黨召集人劉崇顯受訪時表示，黨內透過與鄧惠文熟識友人已有長時間接觸，最後雙方達成共識，決定婉拒時力，選擇加入綠黨，詳細原因14日會對外界說明。對此轉折，時代力量黨主席徐永明感到驚訝，但對各個政黨的提名都尊重。

美女醫師鄧惠文也在深夜臉書發文表示，「我知道，明天開始，會有很多的挑戰。原本想等到明天才發文，但是今晚這裡湧進的關切訊息，我很感謝，很感動。原本喜歡這個專頁理念的朋友，對於我的新動態，有支持，有擔憂，擔憂我們長期分享的信念和心靈被政治汙染，也有擔憂我個人損耗的。一切，明天開始，會持續向大家報告。今晚，就只感謝大家的關切。不變的方向：相信每個人都可以擁有自由、自主的幸福」。