24歲男大生警總前「炸彈捆身自爆亡」　停車場噴大量碎片6傷

▲發生爆炸後，警察在警總大門前駐守。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印尼北蘇門答臘省首府棉蘭市（Medan）警察總部外今（13）日發生攻擊事件，當時一名24歲大學生自己引爆炸彈，造成其餘6人受傷。國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）說明，該名學生是「孤狼式」（lone wolf）自殺炸彈客，當局仍在調查他是否與任何武裝組織有關。

《路透社》報導，根據德迪說法，棉蘭市警察總部今日上午9時以前，周邊的停車場發生爆炸事件，造成4名警察與2位民眾受傷；所有現場找到的碎片將經由檢測，以便確認炸彈的種類。印尼反恐單位「88特別分隊」（Densus 88）正調查，炸彈客是否與極端組織有關，包括受到伊斯蘭國（Islamic State）所啟發的「神權游擊隊」（JAD）。

德迪表示，嫌犯當時背著包包，據信他把炸彈綁在身體上。爆炸發生後，停車場冒出濃煙與噴出大量碎片，民眾則從警總周邊的建築物逃出，炸彈客當場死亡。

研究恐怖主義的專家里雅塔（Stanislaus Riyanta）認為，伊斯蘭國頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）上月在美軍的追擊下自爆身亡，此次棉蘭市發生的襲擊事件，嫌犯可能是要替他復仇。

回到10月，一名疑似受到伊斯蘭國影響的男子持刀攻擊印尼前安全部長威蘭多（Wiranto）。所幸威蘭多接受治療後沒有大礙。