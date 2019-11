24歲男大生警總前「炸彈捆身自爆亡」　停車場噴大量碎片6傷

▲發生爆炸後,警察在警總大門前駐守。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

印尼北蘇門答臘省首府棉蘭市(Medan)警察總部外今(13)日發生攻擊事件,當時一名24歲大學生自己引爆炸彈,造成其餘6人受傷。國家警察發言人德迪(Dedi Prasetyo)說明,該名學生是「孤狼式」(lone wolf)自殺炸彈客,當局仍在調查他是否與任何武裝組織有關。

《路透社》報導,根據德迪說法,棉蘭市警察總部今日上午9時以前,周邊的停車場發生爆炸事件,造成4名警察與2位民眾受傷;所有現場找到的碎片將經由檢測,以便確認炸彈的種類。印尼反恐單位「88特別分隊」(Densus 88)正調查,炸彈客是否與極端組織有關,包括受到伊斯蘭國(Islamic State)所啟發的「神權游擊隊」(JAD)。

德迪表示,嫌犯當時背著包包,據信他把炸彈綁在身體上。爆炸發生後,停車場冒出濃煙與噴出大量碎片,民眾則從警總周邊的建築物逃出,炸彈客當場死亡。

研究恐怖主義的專家里雅塔(Stanislaus Riyanta)認為,伊斯蘭國頭目巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)上月在美軍的追擊下自爆身亡,此次棉蘭市發生的襲擊事件,嫌犯可能是要替他復仇。

回到10月,一名疑似受到伊斯蘭國影響的男子持刀攻擊印尼前安全部長威蘭多(Wiranto)。所幸威蘭多接受治療後沒有大礙。

