母目睹2歲兒墜奧萬大吊橋慘死…告別式會館外出現「彩虹」：他回來了

▲奧萬大吊橋外觀。（圖／林務局提供）

記者陳雕文／新北報導

南投縣奧萬大森林遊樂區本月3日下午，一名2歲許姓男童從80公尺高的奧萬大吊橋墜落，頭部受重創身亡，有網友懷疑父母是為了詐領保險金，對此，許父澄清，妻子全程牽著兒子，是強風導致吊橋搖晃，兒子才從縫隙摔落。如今事件告一段落，家屬13日在板橋龍華會館舉辦許小弟的告別式，此時突然出現一道彩虹。

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供）

據了解，許小弟的父母懇辭奠儀，並表示若有心交付奠儀的親友，他們將全數捐給「靖娟兒童安全文教基金會」回饋社會。許小弟的告別式氛圍溫馨，靈位旁有一棵祈願樹，供親友掛上手寫的小卡片，表達心中思念與不捨。

▲記者拍許小弟告別式的會館外觀，意外捕捉一道彩虹。（圖／記者陳雕文攝）



告別式結束後，許小弟的父親婉拒受訪，僅表示待事件後續有更完整的結果，若有需要，會再向外界說明；記者拍下會館外觀，鏡頭出現如彩虹般的耀光效果，但現場並非豔陽高照的天氣型態，也無強烈光源，走去另一邊再拍一次龍華會館的招牌，彩虹已不見。

一旁的葬儀社人員說，「因為他回來了」接著解釋，事發地在仁愛鄉，而那邊相鄰泰雅族、賽德克族，就當地原住民的信仰而言，彩虹是通往祖靈所在地的橋梁，也就是說，男童乘著彩虹來告別式見家人最後一面，之後即前往彩虹的盡頭，跟祖先團聚並永生。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼龍華會館。（圖／記者陳雕文攝）