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海大500僑生辦文食展　端出印尼素菜餅、緬甸奶茶、馬國東炎米粉

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▲▼ 海大500僑生辦文食展　端出印尼素菜餅、緬甸奶茶、馬國東炎米粉 。（圖／台灣海洋大學提供）

▲海洋大學僑生聯誼會舉辦「文食展」。（圖／台灣海洋大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣海洋大學僑生聯誼會今（13日）舉辦「文食展」，由來自各地的僑生為大家介紹家鄉的文化及美食，在展示廳前面現場烹調當地小吃，校園內充斥異國美食的香味以及濃濃的家鄉味。

海大僑生文食展活動總召來自印尼的食品科學系二年級學生關夙淇表示，海洋大學目前僑外生約有500多人，這一次僑生文食展活動共有來自印尼、緬甸、馬來西亞及港澳地區的同學參加，為大家帶來家鄉的傳統美食，希望藉由這次的活動，介紹各國禮俗風情，增進校內同學對各國的認識，更了解當地的飲食文化。

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▲▼ 海大500僑生辦文食展　端出印尼素菜餅、緬甸奶茶、馬國東炎米粉 。（圖／台灣海洋大學提供）

▲海大文食展印尼僑生端出「涼拌青菜」、「炸素菜餅」、「玉米飲料」等當地料理 。（圖／台灣海洋大學提供）

關夙淇說，這次文食展的家鄉小吃包括來自印尼的「涼拌青菜」、「炸素菜餅」、「玉米飲料」；緬甸的「景頗米」、「茶葉伴豆」、「緬甸奶茶」；馬來西亞的「恐龍美祿」、「東炎米粉」、「香蘭椰絲捲」；港澳則準備「利賓納」、「雞蛋火腿三文治」及「撈麵」等多種傳統小吃，讓大家嚐嚐家鄉的風味。

來自緬甸的學生張如明強調，沒有吃過茶葉拌豆就不是緬甸人，他說這道料理是用緬甸特殊發酵的茶葉加上蠶豆、花生、大豆、番茄、高麗菜等，還可以依據個人口味添加蒜頭、辣椒等，是一道口感非常清爽的涼拌菜。

▲▼ 海大500僑生辦文食展　端出印尼素菜餅、緬甸奶茶、馬國東炎米粉 。（圖／台灣海洋大學提供）

▲海大僑生期望透過舉辦文食展，介紹各國禮俗風情，增進校內同學對各國的認識，更了解當地的飲食文化。（圖／台灣海洋大學提供）

海大僑聯會表示，為了確保道地的家鄉口味，現場料理的各地小吃，除了新鮮的食材以外，所有添加的香料、調味料等等，都是由學生從僑居地帶來或是到專門進口食材的商店購得，同時也都是依據傳統的方法烹調，保證可以吃到原汁原味。
 

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