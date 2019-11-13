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48公斤被嫌「腫得像豬」！鋼琴女神自爆遭言語霸凌...戲份慘被刪光光

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▲李元玲身材火辣，被封為「大馬鋼琴女神」。（翻攝自李元玲IG）

圖文／鏡週刊

馬來西亞美女鋼琴家李元玲近期在社群網站評論亞洲女性身材，一句「在亞洲S號等於M號，M號等於L號，超過M號就是罪惡和肥胖」引發網友砲轟。事後她發文道歉，表示原是要發給想踏入時尚業的友人卻不慎手滑，一度因此罹患憂鬱症暴瘦。今（13日）她在IG貼出長文，自爆也曾因身材遭言語霸凌，48公斤的體重後卻被嫌「腫得像豬」，戲份慘遭導演刪光光。

30歲的李元玲曾受國際知名鋼琴家李雲迪指導，不僅精通琴技，更因外型亮麗、身材火辣被封為「真人版娜美」「大馬女神」，IG擁有百萬名粉絲追蹤。李元玲在IG透露：「以前健康體重的時候 （48-52kg）穿的還是S，看下去還是個瘦子，一上鏡就變胖子，身邊所有人都叫我去運動減肥。有一次導演看完我的playback大聲喊工作人員不准給飯讓我吃，因為我腫得像豬，之後的戲全被刪。」之後，經紀人開始督促她減重，促使她踏上健身之路，「因為不夠瘦慘遭工作上的抵制和歧視，從此我對『健康體重或以上』開始產生陰影。」

李元玲在社群網站公開減脂前後的照片，她在減脂前的體脂肪是22%，減脂後是12%（翻攝自李元玲IG）。

李元玲在社群網站公開減脂前後的照片，她在減脂前的體脂肪是22%，減脂後是12%（翻攝自李元玲IG）。

接著她表示：「胖子要減20磅或許很快，但瘦子要減更瘦真的很難。也就是從S減到XXS差不多這樣的意思。S真的不代表你瘦得上鏡，只是代表你個子小或遠看還算個健康瘦子，但其實自己捏一下還是可以捏出很多肉，當然前提我說的是亞洲平均骨架身高的女生155－170cm。那種骨架高大的女漢子我就不說了。」

李元玲透過健身鍛鍊出魔鬼身材。（翻攝自李元玲IG）

▲李元玲透過健身鍛鍊出魔鬼身材。（翻攝自李元玲IG）

熱愛健身的李元玲時常在IG分享運動照，身高170公分、體重45公斤的她，傲人的川字腹肌、蜜桃翹臀，以及體脂肪率僅12%的好身材令眾多女性羨慕不已，但在她今公開減脂前後的對比照，足證前凸後翹的魔鬼身材得來不易。

李元玲也強調，成功從22%的體脂肪率降到12％，需要極端的心態和意志力，才能從瘦減更瘦，為此她的飲食長達半年每天都是雞胸肉。坦言：「減肥那段時間真的很地獄，好像什麼social生活都犧牲了。」


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