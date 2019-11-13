5點聲明談兩岸　宋楚瑜高呼：票照投、網照上、總統副總統照罵

記者張乃文／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日於長榮桂冠飯店宣布第5度角逐總統大選，並與「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘搭檔。提及兩岸政策，宋楚瑜歸納出5點聲明他的立場，包括「1個基礎、2個堅持、3個尊重、4個安全、5個超越」，也確保中華民國「票要照投、網要照上、錢可以到中國大陸去賺、總統副總統照罵不被關」。

▲宋楚瑜、余湘合體參選2020總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

宋楚瑜在宣布參選2020總統大選後，接受記者聯訪時被問到兩岸政策的立場。他說，兩岸政策不是是非題、對錯、要或不要，而是「申論題」。什麼是台灣堅持絕不妥協的價值？台灣所期盼的、應受到對岸尊重的事情，要說清楚。

宋楚瑜也歸納成5點論述，他提到「1個基礎」，指的是台灣2300萬人民的自由基礎不能被剝奪、「2個堅持」堅持和平非武力且對等協商，也堅持維護台灣的多元民主價值的生活方式，不妥協退讓。「3個尊重」尊重分治現狀、尊重彼此制度、生活方式的不同，求同化異，而非有你沒有我。

宋楚瑜認為，「4個安全」是國防安全、國際安全、經濟安全、生活安全。他說明，台灣要擁有軍隊、參與國際重要組織、兩岸互相互補互助、同時確保中華民國「票要照投、網要照上、錢可以到中國大陸去賺、禱告照做、菩薩照拜、總統副總統照罵不會被關起來」，這是中華民國的價值。

宋楚瑜最後申明，「5個超越」則是未來任何重大政策要「超越黨派、超越族群、超越地域、超越世代、超越意識形態」，如此才能整合台灣真正共同意志，也和余湘高呼「自由民主的價值，就是共同的DNA」，絕不放棄。

其他人也看了這些

►全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

►全文／「當時我還勸宋楚瑜不要選」 余湘：我們是台灣人也是中國人

►宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

更多熱門新聞...

►「含淚投票是自虐行為」 宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

►「郭台銘退選讓我輾轉難眠」 宋楚瑜：9月17日動念參選總統

►宋楚瑜力推修法 「政黨票得票門檻5％降到3％」

►超越藍綠，就靠她了