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借1萬元實拿8千元4個月利息1萬5千元　二手車商重利罪判40天　

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▲男子借1萬元，得先繳2千元利息。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲男子借1萬元，得先繳2千元利息。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

吃人夠夠！借1萬元，15天利息2千元，彰化男子生活拮据急需生活費應急，便向賣二手車的阿雄（化名）借1萬元，借款時預扣第1期利息2千元，實拿8千元，之後每期利息2千元， 4個月匯款15,000元（年利率相當於243.3％至1216.7％），男子不堪負荷報警，彰化地院依重利罪，判阿雄拘役40天。

依據判決書內容指出，阿雄向男子收取之利息，經換算年利率高達243.3％至1216.7％ 不等，不僅遠高於民法第203條所定之週年利率5％之法定利率，及同法第205 條所定之最高利率週年利率20％之限制。

且以現今為低利率時代，金融機構除少數貸款（如信用卡、現金卡等無擔保之短期、小額之授信）利率介於10％至20％之間外，多數貸款利率均在10％以下，及一般民間貸款多為三分利即月息3％ 等情相較，阿雄所收取之利息，顯較一般債務之利息為高，阿雄所為，係犯刑法第344條之重利罪。

法官審酌後認為阿雄坦承犯行，犯後態度尚可，未以暴力、恐嚇等行為向被害人催討債務，除收取高額利息外，亦別無其他侵害、騷擾被害人之情事，量處其刑。

腦公！你不可以賴帳喔

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