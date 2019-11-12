台中母子3屍／孩子沒了媽…冷血軟飯男「悶殺雙胞胎」！DNA鑑定出爐：是他親兒

▲兇手陳嫌過去曾與死者陳女、雙胞胎一同外出烤肉，一家人其樂融融。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中出租套房大樓7日傳出母子3屍命案，同居男友陳嫌不滿從事八大行業的女友陳女疑似與男客過從甚密，憤而掐頸將其勒斃，隨後再將一對雙胞胎稚子丟入洗衣機中悶殺；由於陳嫌手段殘忍，外界一度猜測該對雙胞胎可能非陳男親骨肉，不料今DNA鑑定結果出爐，確定孩子是陳嫌的親兒，令外界對於陳嫌冷血、無情詫異不已。

據悉，陳女過去曾有一段婚姻，還與田姓前夫生下1男1女，但卻不堪田男長期家暴，最終於去年8月離婚恢復自由身，轉而與初戀男友陳嫌復合，2人還生下一對雙胞胎。原本以為人生可以重新開始，奈何男友無所事事，陳女最終只得一肩挑起生活重擔，不但到鄉土劇組中跑龍套出演，甚至還下海當八大傳播妹陪酒，就是為了賺錢養活一家四口，孰料最終竟會被男友活活掐死，一對稚兒也雙雙遭到悶殺。

▲出租套房中因不斷飄散出異味，經鄰居報警後全案因此曝光。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，陳女為養家下海，但陳嫌卻難以諒解，還懷疑女友與男客太過親密，2人多次爆發口角，案發當天晚間，陳女回到租屋處後，2人又為此事大聲爭執，最終陳嫌一氣之下活活將女友勒斃，望著身旁的雙胞胎男嬰，陳嫌自知孩子沒了媽、他也無力撫養，索性將2個孩子丟入洗衣機中活活悶殺，再將3具遺體以棉被包裹、並把冷氣開到最強掩飾屍臭，拖延案情曝光時間；直到7日傍晚，住戶察覺異味報警破門，全案才因此曝光。

警方調閱監視器，發現陳嫌相當冷血狡猾，犯下殺人重案後，竟然多次回到套房中故布疑陣，確認屍體狀況等，還特地打理過現場，但最終仍是難逃法網，於8日中午在彰化一處網咖落網。陳嫌見到員警也未多作辯駁，當即承認殺人。

由於陳嫌殺害雙胞胎手法殘忍，且2男嬰是陳女於去年12月所生下，因此外界一度質疑2個孩子可能非陳嫌親生，因此才得以下此毒手。但今初步解剖，台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，經過採集雙胞胎及陳嫌毛髮、血液比對，證實陳嫌確實為2名男嬰生父。

另一方面，今解剖後初步研判，死者陳女頸部有異常發現，（咽喉部有遭掐斷裂的跡象），犯案手法、跡證與陳嫌所述大致相符；後續也將再採集3名死者重要臟器檢體、並詳細檢視體內狀況，以釐清3人死因。

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▼陳嫌勒斃女友、悶殺雙胞胎親兒，竟還在彰化悠哉打網咖，累了倒頭就呼呼大睡。（圖／記者唐詠絮翻攝）