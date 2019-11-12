台南西港火災！市區「超濃塑膠味」入侵　當地人崩潰：頭痛發麻好想吐

▲台南西港晚間驚傳火警。（圖／翻攝台南爆料公社）



記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南市西港區新興街201巷一處工廠12日晚間傳出火警，由於皮革工廠內部有大量油料，因此陣陣黑煙傳出，讓不少市區的居民聞到「燃燒塑膠袋」的臭味，甚至有人頭痛到想吐。

台南市消防局表示，晚間5時51分獲報後，立刻派遣4個消防分隊共計12車、28人前往現場灌救，並確認工廠內部無人受傷受困；另外，訪查工廠負責人後得知，場內平均100平方公尺且佈滿油料，這才立刻佈下多條水線、破壞工廠鐵皮搶救。

▲台南市消防局全力搶救火勢中。（圖／記者林悅翻攝）



有網友在「台南爆料公社」PO文表示，「請問台南東區、後甲林森林附近有聞到濃重的塑膠味嗎？還是附近地方發生了火災？」沒想到，許多住在市區的民眾也紛紛表示聞到臭味。

網友說，「永康區這裡也有」、「東門路與中華東路口這也有聞到，起先還以為是家裡的電線走火」、「東區味道超重」、「火車站也都塑膠味」、「就是西港傳到市區，現在吹東北風，台南、永康剛好在下風處」、「這味道讓我開空氣清淨機都是紅燈，而且頭痛，發麻好想吐」、「稍早前永康中華路也有，現在有稍微散掉了」。

台南市環保局發出緊急急報，表示該工廠火警後傳出塑膠味，已影響空氣品質，希望民眾可以緊閉門窗、減少外出，若必須外出則建議戴上口罩。

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