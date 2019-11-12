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麥寮六輕煉製一廠洩氣冒煙火災　雲府重罰5百萬並勒令停工

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▲雲林縣政府下午4點半召由秘書長張志銘召開緊急應變會議，議後依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求麥寮六輕，事故範圍內勒令停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府下午4點半召由秘書長張志銘召開緊急應變會議，議後依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求麥寮六輕，事故範圍內勒令停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮六輕廠區內的塑化公司煉製一廠，於12日下午2時10分，發生氣體洩漏產生燃燒冒煙，其間造成一名丁姓員工全身30%2至3度燙傷；雲林縣政府召開應變工作會議後，縣長張麗善表示，將依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求事故範圍內勒令停工。

據消防局了解，塑化煉油廠原油常壓蒸餾單元(M01)於輕油分離設施拆卸壓力錶過程，發生氣體洩漏產生燃燒冒煙，塑化消防隊利用高壓水柱將火勢壓制控制，管路殘料為輕油已全部排放完畢，同時也啟動緊急安全防護系統，仍持續射水降溫中。

雲林縣政府下午4點半召集消防局、勞工處、建設處、環保局、中區勞檢所及麥寮公所社會科等單位，由秘書長張志銘召開緊急應變會議，雲林縣長張麗善表示，縣府第一時間啟動緊急應變措施，環保局立即採樣水質、土壤、空氣檢驗，目前已知現場燃燒的為輕油，非毒化物。

張麗善指出，縣府已要求勞動部職安署中區職業安全衛生中心依職業安全衛生法第36條第一項規定，針對發生事故場域勒令停工，環保局依據空汙法32條加重裁罰最高上限500萬元，並求六輕三天內提出事故檢討報告，同時啟動4月已成立的縣府六輕事故調查小組，進行調查；此次發生事故的是管線設備節點，並非管線本身，將要求六輕針對220多萬個管線設備節點納入體檢範圍。

張麗善說，六輕廠區事故發生通報系統在事故發生後僅採手機簡訊通報，內容避重就輕，仍有改進空間，她要求六輕務必讓鄉親於第一時點獲知準確訊息，另事故造成一名工人燙傷，也要求雲林長庚醫院設置燒燙傷病房。

環球科技大學環境資源管理研究所長陳泰安表示，該廠區在上月也傳出有工人受傷，顯示六輕工安的確需要改善，至於環境問題，開罰不是重點，重點是要避免下一次意外的發生。

▲雲林縣政府下午4點半召由秘書長張志銘召開緊急應變會議，議後依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求麥寮六輕，事故範圍內勒令停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮六輕廠區內的塑化公司煉製一廠驚傳火警，造成一名員工燒燙傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府下午4點半召由秘書長張志銘召開緊急應變會議，議後依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求麥寮六輕，事故範圍內勒令停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府下午4點半召由秘書長張志銘召開緊急應變會議，議後依違反空氣汙染防制法第32條，開出最高罰款500萬元，並要求麥寮六輕，事故範圍內勒令停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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