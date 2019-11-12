台南西港工廠火警延燒近5小時　環保局發空污警報

▲台南市西港區工廠火警，火勢延燒近5小時未滅，大量濃煙造成台南市空品惡化，環保局派員現場監控，並發布空污警報，提醒民眾注意防護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區一處工廠11月12日傍晚傳出火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，由於工廠疑為皮革工廠，內有油料及易燃物，火勢一發不可收拾，並冒出大量濃煙，火勢延燒到深夜10時多還未撲滅，台南市環保局發出空污警報，提醒民眾注意。

台南市消防局於12日傍晚5時51分據報，西港區新興街201巷一處工廠發生火警，馬上派遣4梯次消防人車前往搶救，初步了解該工廠疑為皮革工廠，現場有油料及很多易燃物，火勢一發不可收拾，消防人員布多條水線全力射力搶救，並破壞工廠鐵皮以利搶救，並防止火勢再擴大。

火勢在消防人員搶救下於晚上8時控制，但餘火灌救困難，深夜10時30分尚未撲滅火勢，由於火勢延燒近5小時，大量有塑臭味的濃煙往市中心區擴散，讓台南市空氣品質惡化迅速，台南市環保局除派員在火場監測空品外，於晚上約9時30分發布空污警報，提醒民眾注意防護。

警報簡訊指出：「本市西港區發生火警影響空氣品質，尚無危害物質，環保局持續監控空品，請西港、安定、安南、永康、東區、南區及仁德區注意，建議減少外出，若外出請戴上口罩防護，台南市政府環境保護局關心您06-2686751」。