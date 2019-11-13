快訊／雙颱共舞！26號颱海鷗生成　今晚起北東變天「明高溫降6度」

記者賴文萱／台北報導

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今（13）日8時發展為第26號颱風（國際命名：KALMAEGI，中文譯名：海鷗），未來將登陸菲律賓，對台灣無直接影響。不過，海鷗周日將抵達經過呂宋島，下周一會到達南海，屆時南邊水氣輸送到台灣附近，再加上下一波東北季風影響，北部、東半部雨勢明顯，花東也有局部短暫陣雨。

▲目前海面上有風神颱風及海鷗颱風，對台灣無直接影響，但海鷗外圍水氣下周一移入，加上東北季風影響，北東水多、雨勢明顯。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員林定宜表示，海鷗預估未來增強幅度不大，僅止於輕颱等級，下周一抵達南海後，外圍水氣輸送到台灣附近，再加上下波東北季風影響下，北部、東半部雨勢明顯，但實際降雨狀況，還要持續觀察颱風發展。

▲今晚起東北季風影響，北東有局部短陣雨，周四北部高溫有感降5-6度。（圖／記者林敬旻攝）

要注意的是，今晚起又有一波東北季風影響，北部、東北部轉局部短暫雨，但降雨狀況不至於明顯，花東則是零星短暫雨。不過在高溫方面，周四北部高溫僅剩22度，相較今天的28度，降幅約有5-6度之多，感受上會很明顯，但低溫的話沒有上一波東北季風強，北部約18-19度。

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