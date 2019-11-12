急凍15°C冷2天鋒面快閃！恐「雙颱生成」　彭啟明：下周有一波變天

▲這個季節易有颱風！太平洋恐雙颱生成。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

秋高氣爽好天氣，中央氣象局表示，未來2天仍受較乾東北風影響，全台多雲到晴，清晨有輻射冷卻效應，導致西半部日夜溫差飆達10度以上，最低新北雙溪就出現12.5度，預估12日（周二）低溫仍下探15度，近山區平地及空曠地區會更低；13日（周三）入夜後東北季風增強，北台灣將變天轉陰雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，第24號颱風娜克莉已經登陸越南，但附近洋面仍有低氣壓慢慢發展，遠洋還有一個熱帶低壓，未來恐將成25、26號颱風，但依據電腦模擬預測，準颱風都不會影響台灣。預估未來2天天氣晴朗，13日入夜才有鋒面接近、快閃，北台灣明顯轉變陰涼，低溫反而上升。

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▲急凍15°C冷2天，鋒面14日快閃變天轉雨。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局預報，12日各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；受輻射冷卻影響，早晚天氣較涼，清晨低溫下探15度，近山區平地及空曠地區可能更低，白天氣溫上升明顯，高溫都有26至30度，西半部日夜溫差可達10度以上。13日入夜起至15日東北季風增強，迎風面水氣增多，北東轉為有局部短暫雨，北台灣高溫下降，一整天偏涼。

天氣風險公司分析，13日入夜開始，新一波大陸冷高壓帶來較強東北風，水氣也會稍微增加，因此桃園以北至花東地區的天氣轉變，多雲到陰偶陣雨。這波東北風會使得高溫降低，北東僅22至24度，再加上降雨的關係，體感溫度會感覺更涼，不過隨著大陸高壓迅速出海，15日就會慢慢轉為吹偏東風回穩。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，好好把握這周好天氣，下周就有小波動。靠近菲律賓東方及關島附近都有熱帶擾動發展，25、26號颱風可能生成，這個季節容易有颱風發展，但因台灣附近有太平洋高壓，都不容易接近；預估下周有一波鋒面或北方冷高壓會增加。

▼擾動發展，未來恐有雙颱。（圖／翻攝NOAA）

