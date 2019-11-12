「25號風神、26號海鷗」雙颱風可能接力生成　變天水氣最多時間曝光

▲氣象局觀測，今晨2時在菲律賓東方海面、威克島南南西方海面各有一個熱帶低壓，都有成颱趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

目前西北太平洋上有兩個熱帶性低氣壓發展中，中央氣象局預報員張承傳表示，兩個系統都有機會變成颱風，「比較近的這顆周末水氣有可能北上」，但不確定性仍大，還要再觀察。若屆時雙颱生成，將是今年第25號颱風「風神」（Fengshen，大陸提供，掌管風的神）、第26號颱風「海鷗」（Kalmaegi，北韓提供，海鷗），而最新模式模擬路徑也曝光。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（12日）天氣和11日類似，晴到多雲為主，僅東半部有零星短暫雨；清晨各地低溫約15到19度，最低溫人工測站部分是嘉義的16.1度，自動測站則是花蓮縣光復的12.6度，至於各地白天高溫約26到30度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周三（13日）白天之前天氣和今類似，周三晚起東北季風增強，北部、東半部下雨機率提高，有局部短暫雨，周三晚到周四（14日）水氣最多，周五（15日）稍微減少。

張承傳表示，周四、周五東北季風影響，北部、東北部白天比較涼，高溫約22、23度，周六（16日）東北季風減弱，高溫回升到約26、27度，至於未來一周低溫約16、17度；而中南部未來一周高溫約28到30度，中部低溫約17、18度，南部約19、20度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時在威克島南南西方海面、菲律賓東方海面各有一個熱帶低壓，都有發展成輕度颱風趨勢。張承傳指出，「比較遠的那顆條件比較好，也許今天就有機會變颱風」，未來往西北轉東北上去，都在海上活動。

張承傳指出，至於比較近的這顆、菲律賓東方海面的熱帶低壓，目前發展條件沒特別好，風切比較大，成颱時間可能稍微晚一點，估在周三或周四；但水氣有可能在周末北上、從東邊進到陸地，不過，北上位置還要再觀察，不確定性仍大。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼張承傳說，比較遠的熱帶低壓最快今可能成颱，比較近的熱低則估約周三、周四。（圖／氣象局）

▼美國GEFS系集模式最新模擬威克島南南西方海面的熱帶低壓路徑。（圖／翻攝tropicaltidbit）

▼美國GEFS系集模式最新模擬菲律賓東方海面的熱帶低壓路徑。（圖／翻攝tropicaltidbit）