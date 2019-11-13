海鷗颱風最快今生成晚起變天　3天探16度「下周雨更多高溫掉7度」

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（13日）晚間開始東北季風明顯增強，北部、東半部將轉為局部有雨的天氣，北部周五（15日）、周六（16日）、周日（17日）低溫下探16度；下周一（18日）又一波東北季風增強，帶來更多的水氣。他指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今增強為今年第26號颱風「海鷗」，周日最靠近台灣，東半部下周一雨勢更明顯。而美國聯合颱風警報中心（JTWC）對熱帶低壓首報路徑也出爐。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，周四（14日）晨起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今晨有明顯的輻射冷卻效應，各地低溫約16到18度，白天各地高溫約26到30度，有超過10度以上的日夜溫差。

▲▼今雨區預報圖，晚起北東轉有雨。（圖／氣象局）



劉沛滕說，今白天各地為穩定天氣，晚起東北季風明顯增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有比較明顯雨勢，其他北部地區和花蓮、台東也有局部雨勢，但雨都不會太大。

劉沛滕指出，這波東北季風影響到周五，周四迎風面水氣比較多，周五轉乾；周六、周日東北季風減弱，恢復穩定天氣；下周一又有一波東北季風增強，這波比較強勁、比較濕，北東再度轉為有雨，且東半部下周一有明顯降雨。

至於未來一周高低溫，劉沛滕表示，北部周四約18到23度，一整天偏涼；周五、周六、周日低溫約16度，高溫約27到29度；下周另一波東北季風影響，低溫沒明顯下降約17、18度，但下周二北部高溫不會超過20度。根據氣象局預報，台北市下周一高溫還有26度，到了下周二只剩19度，降了7度之多。他提到，至於中南部低溫約17到19度、高溫約30度，但下一波東北季風也可能有些降溫，高溫可能沒那麼高。

▼北部未來一周兩波降溫。（圖／氣象局）

劉沛滕說，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓對流、環境發展不錯，今有可能成颱，估未來緩慢朝呂宋島移動，周日通過呂宋島到南海，這時位置比較接近台灣，周日或下周一有東邊水氣接近，加上東北季風下來，東半部的降雨會比周四、周五明顯；之後該系統往南海，遠離台灣。

至於第25號颱風風神，劉沛滕指出，目前距離台灣約3900公里，非常遙遠，持續增強往西北西移動，是生命週期都在海面上度過的遠洋颱風。

▼劉沛滕說，熱帶低壓周日最靠近台灣，帶來一些水氣；風神颱風對台灣無影響。（圖／氣象局）

▼美國聯合颱風警報中心（JTWC）對熱帶低壓第一報預報路徑。（圖／點圖可放大／JTWC）