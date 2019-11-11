新竹以北新低溫！淡水14.7度「變天時間曝光」　吳德榮：觀察擾動何時成颱

▲今晨各地依舊冷颼颼。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（11日）清晨「輻射冷卻」效應影響，新竹以北地區大多為入秋以來的新低溫，全台最低溫出現在淡水的14.7度；穩定天氣持續到周三（13日）白天，周三晚到周四（14日）水氣比較多。氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面熱帶擾動發展中，終究何時發展成颱風，應持續觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨中部以北、宜蘭、花蓮普遍低溫在15到18度。氣象局觀測，自動測站方面，新北市雙溪12.5度、花蓮縣鯉魚潭12.7度、桃園市大園、大溪永福、花蓮縣光復12.9度；人工測站方面，新屋15.5度、板橋15.6度，台北也只有17.2度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，今各地為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部有非常零星短暫雨，西半部日夜溫差10度以上；穩定天氣持續到周三白天，周三晚東北風稍微增強，北部、東半部有局部短暫雨到周四，這段期間水氣比較多；周五（15日）恢復水氣較少的天氣。

林定宜表示，周三晚到周四因東北風增強，北部高溫下降，估周三白天高溫還有27度，周四約23度；而中南部未來一周白天高溫都有30度以上，夜晚清晨低溫約17、18度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實伴隨鬆散雲層，但因東北季風南下，北台灣天氣明顯轉變，氣溫下降有局部短暫雨，其他地區影響小。

▲▼菲律賓東方有個熱帶擾動。（圖／氣象局）



吳德榮指出，由於菲律賓東方熱帶海域海洋熱含量高，本周仍有熱帶擾動發展的跡象，但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率極低；今晨真實色衛星雲圖顯示，其位置大約在菲律賓東方海面，但終究何時發展成颱風，應持續觀察。

對此，林定宜分析，菲東海面的確有熱帶擾動，但會不會有發展還要觀察，即使發展起來，「進來機率也非常低。」若屆時成颱，將是今年第25號颱風「風神」（Fengshen，大陸提供，掌管風的神）。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）