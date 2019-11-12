快訊／風神颱風生成！未來移動路徑曝光　26號颱「海鷗」準備接力

▲風神颱風生成，新一波東北季風周三晚報到，北東濕涼轉雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年秋天的西北太平洋持續熱鬧！威克島海面上的熱帶性低氣壓已生成為第25號颱風風神，未來移動路徑曝光，但對台灣沒有影響。另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓也醞釀中，未來有機會發展成為第26號颱風「海鷗」，預計下周一水氣可能影響台灣天氣。

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▲第25號颱風「風神」生成。（圖／翻攝日本氣象廳）



▲「風神」與準「海鷗」移動路徑曝光。（圖／中央氣象局）

威克島海面上的熱帶性低氣壓已生成為第25號颱風風神，但成颱後未來路徑對台灣沒有任何影響。不過，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓也醞釀成颱，預估下周一移到南海後，水氣可能會順著中層氣流移入台灣，屆時讓台灣水氣增多、大氣環境不穩，有間接影響。

至於未來一周天氣，今明兩天東北季風減弱，白天回溫明顯，各地都是晴到多雲天氣，僅東半部有零星降雨，但緊接著又有新一波東北季風增強。其中，在周三晚起到周四一整天，伴隨水氣增多，北部、東半部會有斷續降雨，雨勢預估不會很大，但北台灣白天高溫會有明顯變化。

▲周三晚到周四，北東變天轉濕冷，高溫降幅明顯，僅剩21-23度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局表示，今明2天北部高溫約可來到27、28度，但周四受到東北季風影響，高溫僅剩21-23度，降幅約有5-6度；至於低溫部分，中部以北地區約17度上下，沿海空曠地區可能下探16度，整體不會比前一波低溫更低。

周五起，水氣減少、轉乾，僅剩東半部有零星雨，北部高溫將會回升；周六、日東北季風減弱，各地大致多雲到晴。下周一又有一波東北風增強，再加上南邊熱帶系統水氣影響，北部、東半部會有斷續降雨，雨區也會較前一波更為擴大。

▲風神、海鷗颱風可能生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇則表示，繼上一輪的哈隆、娜克莉2個颱風陸續結束後，又是2個熱帶性低氣壓同時存在的狀況，預報上來看也都有發展為輕度颱風的機會，可能分別會是第25號颱風「風神」以及第26號颱風「海鷗」。

吳聖宇說，比較需要留意的是菲律賓東邊的這一個，預估未來會緩慢向菲律賓到南海方向移動，對台灣雖然沒有直接威脅，但是一但它進入南海，外圍水氣有機會往台灣附近接近過來，時間點快的話是周日（17日）晚間，慢一點的話下周一（18日）就會來到台灣附近，降雨機會提高。

同時，下周一晚間到下周二（19日）有鋒面掠過台灣附近，東北季風也將增強，南北系統之間配合的狀況值得留意，不過時間尚早，預報變動性應該還頗大，繼續觀察注意就好。

今天（12日）仍是穩定好天氣，各地晴朗乾燥，白天舒適到溫暖，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，有較低溫度出現機會，日夜溫差頗大。明天（13日）下午到傍晚台灣附近東北季風逐漸增強，預估入夜之後迎風面地區將有些局部下雨的機會，不過水氣並不多，降雨看來有限，其他地方仍維持多雲到晴的穩定天氣型態。

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