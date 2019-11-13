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辣人妻曖昧已婚男...正宮抓包怒譙！她冷眼反擊「去洗澡了」：妳一輩子當女傭

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▲▼男女,劈腿,3P,外遇,感情,腳,床。（圖／達志影像／示意圖）

▲許女與蔡男曖昧，蔡妻抓包後氣炸怒罵，「小三、賤人」，許女憤而反擊挨告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新竹報導

蔡姓男子跟已婚的許姓小三發展出曖昧情愫，許女丈夫氣得告知蔡男妻子。蔡妻事後跟許女攤牌，但沒想到許女竟嗆聲，「有病快去看醫師、老公根本不鳥妳、乖乖打掃煮飯一輩子當女傭」等，甚至囂張的炫耀，「蔡男現在去洗澡了」等，讓蔡妻忍無可忍，憤而提告求償。但法官審理後認為，這是2人互不相讓的口舌之爭，無法證明2人姦情，因此駁回全案。

根據判決書，蔡妻提告主張，因為透過許夫得知，蔡男與許女發生不正常男女關係，蔡男還曾傳訊向許夫承認，「你叫我離開我也離開了，我真的沒有要破壞你的家庭，對不起，我真的沒有要再打擾你們了」等語。

蔡妻事後也利用通訊軟體找到許女，並跟她攤牌，請她別再勾搭蔡男。沒想到，許女態度囂張，除了承認與蔡男的姦情之外，還譏笑蔡妻是不被愛的人，甚至嘲諷她就是個傭人，隨後還傳送她與蔡男的曖昧對話挑釁蔡妻。

蔡妻表示，透過2人的對話中可以知道，許女多次與蔡難單獨相處、共處一室，逾越男女社交禮儀，足以認定她侵害到自己的配偶權，也導致她長期精神痛苦不堪，且在調解庭上時，蔡男與許女在調解室互動親暱，彷彿2人才是夫妻，把她冷落在一旁，她不堪受辱因此提告求償。

許女到庭後則辯稱，蔡男是她以前的學長，且蔡男前妻是她姐姐的好友，2人才因此認識。此外，2人在3年前某次的聊天，蔡男向她吐露蔡妻感情不睦，之後蔡男便經常主動聯繫，向她吐苦水，她也只是聽對方訴說心情，但蔡妻對此不滿，經常傳訊罵她，她則回應，「我跟妳不認識！我婚姻幸福，沒必要跟妳搶老公，請妳管好自己老公。」但蔡妻仍持續辱罵她搶老公、小三、賤人、酒店小姐等，甚至騷擾她家人，她不得已才故意反擊，為了氣對方而故意隨便說說。

此外，蔡男曾在對話中戲稱許女為「老婆」，但她也立刻就表明，「我不是，你老婆在你旁邊」，另外，她稱蔡男去洗澡，是因為蔡男某次在對話時提到自己要去洗澡了，才結束話題，當時2人是各自在自己家中，並非共處一室。

對此，蔡妻提出與許女的對話，可以看見對話中，許女不斷炫耀自己知道蔡男很多事，自己有本事讓蔡男不帶蔡妻出國等，更譏笑蔡妻，「有病快去看醫師、老公根本不鳥妳、乖乖打掃煮飯一輩子當女傭等毒舌的話語。」

不過，法官也發現，蔡妻面對對方挑釁也不遑多讓，多次回嗆，「搶別人老公，跟別人老公比較快樂是嗎？破壞，不要說自己多清白，我跟他是干妳什麼事，介入害人離婚」等語。

法官審理後認為，這些對話內容，充其量只是蔡妻與許女2人互相攻擊的話語，很男僅憑著2人互不相認的口舌之爭，就認定許女與蔡男有情節重大、對婚姻不忠的行為，因此駁回蔡妻之訴。全案可上訴。

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