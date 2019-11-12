護理師戀上人夫甜問「摩鐵解決嗎？」　正宮崩潰患精神病求償百萬

記者黃翊婷／台北報導

陳姓護理師戀上陳姓人夫，雖然她否認兩人發生過性關係，但坦承交往期間有口交、愛撫等親密行為，還曾互傳「motel愛愛」、「你穿了我的小褲褲」等曖昧訊息，導致陳妻情緒低落到罹患精神疾病，最後被士林地院法官判賠40萬元。

▲陳女與陳男多次在對話中提及要去摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

陳妻在判決書中主張，陳女明明知道丈夫是有配偶之人，仍在2017年3月、6月間發生4次性關係，甚至還會互傳下體照片給對方欣賞，聊天紀錄中也互稱老公、老婆，顯然已經逾越一般男女交往的分際，嚴重侵害配偶權，更讓她飽受精神疾病折磨，因此決定提告求償100萬元。

對於正宮的指控，陳女反駁，陳妻所提供的證據根本不足以證明兩人有通姦的事實，況且這部分士林地檢署檢察官也處分不起訴，「我在2017年7月間就和陳男分手，他老婆是在同年8月7日開始就醫，可見精神疾病是男方造成的，跟我沒有因果關係。」

▲陳女坦承與陳男交往，但兩人沒有發生性關係。

士林地院法官調閱陳女與陳男的對話紀錄，發現他們多次提及「motel愛愛」、「你穿了我的小褲褲」、「去motel解決嗎」等露骨字句，甚至不避諱談論下體疼痛、尿痛等情節，加上女方坦承交往期間有過口交、愛撫，兩人的行為顯然已經逾越一般朋友的交往界線，足以破壞陳妻的婚姻圓滿且情節重大，確實侵害到配偶權。

法官接著表示，陳女自稱從2015年3月開始交往至2017年7月，對照陳妻提供的診斷證明書及病歷表，可知她確實長期受到丈夫外遇所苦，情緒低落到無從調適，而且就醫的時間點與外遇期間極為相近，可以認定罹患精神疾病與陳女侵害配偶權有關，上述說詞不過是卸責的藉口，衡量雙方經濟收入、身分、地位等因素，最後判護理師得賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。