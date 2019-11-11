見國中妹熟睡...狼叔爬上床揉捏！挨告哭求寫「和解書」：拜託念在我對妳不錯

▲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳韻如／台中報導

男子阿九（化名）與女子阿晴（化名）同居，但他卻趁著阿晴出門工作，多次在阿晴就讀國中女兒小乃（化名）熟睡時撫摸胸部及下體，甚至還要她幫打手槍。案經小乃提告，阿九自知理虧，竟拜託小乃為他寫和解書，「拜託你是否可以跟我寫和解書，有和解書會判比較輕」，但此舉惹火法官，認為他沒有真心懺悔，因此依強制猥褻罪從重判刑5年。

判決書指出，阿九與阿晴及小乃同住，但自2017年開始，阿九便經常趁著阿晴外出工作，多次在深夜撫摸熟睡的小乃胸部、下體，甚至還要小乃幫他打手槍，打一次就給她500元。事後因學校老師察覺小乃有異，經多次詢問，小乃才說出遭到媽媽男友猥褻，老師氣得立刻通報主管機關。

阿九到案後，坦承犯行，但矢口否認有加重強制猥褻犯行、以引誘或他法讓小乃有對價猥褻犯行，甚至還辯稱，他在對小乃下手時，小乃都在睡覺，且沒有用金錢來作為他猥褻小乃的代價。

法官審理時，阿九與阿晴及小乃達成和解，並提出和解書，但法官卻意外查出，阿九曾傳訊拜託小乃為他寫和解書，內容提及，「拜託你我已經承認了，拜託你是否可以跟我寫和解書我這樣的刑期可以判的比較輕一點，你也該念一下過去我也是對你不錯，也許在外面也可以幫得到你」、「在此求你幫我一次 寫和解書一下 ，真的要拜託你，你是一個明理的，有和解書會判比較輕一點」。

阿九此舉惹火了法官，認為他只考量自己的利益，就他對小乃所造成的傷害，是否真心懺悔著實令人懷疑，而阿晴與小乃是否礙於人情壓力才簽署和解書，也讓人懷疑，因此難以就和解書就相信阿晴與小乃願意給他機會，也難認他有悔意，遂依強制猥褻等罪，從重判刑5年。全案可上訴。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

剛剛還在橋上...她獨坐四草大橋！民眾轉身不見蹤影嚇傻 警消出動空拍搜救

休假PUB狂歡！花防部2官兵酒醉鬧事 見警上前「狠咬+揮拳」...清醒超後悔

影／重機過彎猛撞轎車！騎士一看冒冷汗 「大牛」後方噴氣...網驚：再晚幾秒...