國中男師與校護偷情！幹事看不順眼怒批「齷齪」　　寫信撒滿校園：他外遇

▲于男看不慣楊男外遇，竟寫信揭穿，還散布在校園內，挨告誹謗。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／高雄報導

于姓男子在高雄一間國中擔任幹事，他疑似不滿校內一名楊姓男老師跟校護大搞婚外情，竟涉嫌以信件揭露此事，並在校園內散步信件，讓楊男氣得提告誹謗。事後于男堅稱他是陳述事實，但高雄地院認為這是楊男的私事，並非可受公評之事，因此依犯散布文字誹謗罪判于男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，于男2018年3月底先是到楊男住家投遞信件，並署名要給楊男妻子，內容提及，「XXX：楊男是你老公嗎？他背著妳跟本校前任護士【已婚、有2個孩子啦！比妳老公大5歲】私會。這種見不得人的齷齪行為通俗的說法就是搞外遇、劈腿，怎麼對得起你多年辛苦持家照顧孩子啊！」等。

此事之後，于男變本加厲，開始製作更多內容類似的信件，並且丟在校內走廊各處，讓全校師生得以撿拾，並閱讀信件內容。楊男事後忍無可忍，氣得對于男提告誹謗。

然而，于男到案後矢口否認誹謗，還稱，「我都是私訊給學校內楊男熟識的特定同仁，盼望他們能善加規勸，沒一個楊男不熟識的，沒一個是校外人士，絕無意圖散布給公眾...且教師外遇是可受公評、涉及公共利益的事」。

對此，法官認為，縱使于男所述是事實，但楊男是否外遇，應是他個人的隱私問題，固然他擔任教師工作，在他的工作領域內，理當遵守教師法的相關規範，但此案並沒有涉及他的教職層面，也無從認定與公共利益有關。

此外，于男起初否認製作信件，直到警方採集到指紋他才承認，再加上他將信件隨意散佈在校園內，明顯就是要打擊楊男形象，讓他面對輿論壓力，難以認定他是出自於善意，因此將他依散布文字誹謗罪判3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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