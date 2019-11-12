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結婚12年老公帶小三滑進摩鐵　正宮躲家裡淚吞親友嘲笑

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兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲阿正帶小三前往摩鐵幽會。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

彰化人妻小彩（化名）不滿結婚12年的丈夫阿正（化名）外遇，還和陳姓小三一同前往摩鐵，害她受到親友、同事的異樣眼光看待，平日除非必要，否則都不敢任意出門，忍了將近兩個月才受不了離婚，同時也不忘提告向小三求償30萬元。彰化地院北斗簡易庭法官認為，陳女的確侵害到小彩的配偶權，考量到雙方的經濟能力差距，最後判她應賠償10萬元較為適當。

小彩在判決書中主張，自己與阿正是在2006年6月間結婚，原本夫妻關係還算融洽，沒想到2018年11月間丈夫與陳女發展出婚外情，還一同前往摩鐵幽會；得知枕邊人偷吃之後，自己天天以淚洗面，對任何事情都提不起勁，加上兩人生活、工作以及交友圈重疊性很高，身邊親友、同事紛紛用異樣眼光看待這件事，讓她承受很大的壓力，平日除非必要，否則都不敢任意出門。

哭,憂鬱。（圖／達志示意圖）

▲小彩事後崩潰到不敢出門。

小彩接著表示，陳女也是有家庭的人，卻對配偶不誠實，破壞兩個家庭原本幸福圓滿的生活，還讓她獨自承受不特定人的蔑視及嘲笑，不得已只能改變原本的生活及社交習慣，而且這件事情傳開之後，讓她受到關注的程度就像公眾人物一樣，嚴重影響生活，這才決定提告求償30萬元。

由於陳女並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明，北斗簡易庭法官認為，雖然阿正已在今年1月與小彩離婚，但陳女是在男方婚姻關係存續期間一同前往摩鐵，此舉明顯已經逾越普通朋友關係，的確侵害到小彩的配偶權，衡量雙方身分、地位以及經濟狀況等因素，最後判她應賠償10萬元較為適當。

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