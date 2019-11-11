人夫經商失敗轉愛「卡拉OK情人」產1女　離婚失敗反賠70萬元





▲經商失敗的李男在卡拉OK戀上阮女，生活更加交織複雜。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

李姓男子經商失敗，和元配感情出現重大裂痕，之後經友人介紹在卡拉OK店和阮姓女子搭上線，隨即同居生子。李男今年初提出離婚訴訟，卻因偷吃的人是自己，因此被判敗訴；之後元配依侵害配偶權控告兩人，求償100萬元精神賠償金，由新北地院法官判賠70萬元。

判決書指出，2008年至2009年，美國次級房貸風波牽連全球經濟風暴，李男經營的公司也由盈轉虧，資金周轉失靈也讓自己和家中的積蓄幾乎全賠上，而且始終無法向老婆解釋資金來源和去向，婚姻生活形同破裂。

李男不堪老婆埋怨，2014年2月在朋友慫恿下一起去到卡拉OK店，對阮女一見鍾情，展開追求之後很快就常到阮女家中過夜。老婆知情後開始跟蹤兩人到汽車旅館等地，向旅館人員蒐集證據，並於當年12月一天半夜，整理出李男行李後放到大樓管理室，用簡訊告知仍不回家的李男「可以滾蛋了」。

李男2015年1月得知阮女懷孕，正式搬入阮女家中，直到女兒出生後，向區公所辦理登記，婚外情一事始被公家機關知情。到了2019年初，李男向法院訴請離婚，元配才知道原來小孩都生了；由於李男偷吃，是造成婚姻破裂的人，因此訴訟被判敗訴。

元配以李男和阮女至今仍同居為由，控告兩人侵害配偶權並求償100萬元。新北地院調查後，法官衡量兩人婚外情及產女，並且仍然持續侵害元配配偶權，但因元配之前就已經知道兩人關係與經濟狀況，判賠70萬元。全案可上訴。