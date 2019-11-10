重機過彎猛撞轎車！騎士一看冒冷汗　「大牛」後方噴氣...網驚：再晚幾秒...

記者陳韻如／綜合報導

北宜公路是許多重機騎士的聚集地，不少車友喜歡在北宜享受奔馳的快感。然而，9日就發生一起車禍，一名黃牌重機騎士在過彎時越線，當場撞上對向疾駛而來的黑色轎車，整個人騰空飛起重摔在地，而仔細看後方行車紀錄器畫面，緊跟著黑色轎車的竟是一輛要價千萬的黃色大牛，讓不少網友看了直呼，「再晚個幾秒就變孝子...」。

▲重機騎士北宜奔馳，不斷壓車過彎。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生9日上午8點多，26歲鄧姓重機騎士在北宜公路上奔馳，路途中不斷壓車過彎，但就在一處彎道時，他過彎越線，就這樣直直撞上對向疾駛而來的黑色轎車，整個人騰空飛起後重摔在地，而轎車後方楊姓重機騎士因閃避不及，追撞轎車，所幸都僅手腳擦挫傷，並無大礙。

▲在一處彎道時，騎士過彎越線，直接撞上對向疾駛而來的黑色轎車。（圖／翻攝畫面）

事故畫面事後被放上網路，有眼尖網友發現，緊跟在黑色轎車後方的，竟是要價千萬的黃色大牛，讓不少網友看了驚呆，紛紛直呼，「沒事！如果撞到黃色的，可以直接跳下山崖了...」、「真的有燒好香...平平都是牛 維修差很多喔！」、「差點房屋頭期款就要賠下去了！！」

▲車禍現場後方的是一輛「大牛」，不少網友見狀驚呆，「騎士再晚幾秒就可以直接跳下山崖了...」。（圖／翻攝畫面）

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