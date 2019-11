「冷氣機」從8樓掉落…砸中嬰兒車內2歲女童亡　一旁母親毫髮無傷

▲冷氣從8樓掉落掉落砸死女童。(圖/翻攝自推特/@NEWS1130)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大多倫多一處社區11日發生冷氣掉落意外。當時一台冷氣機突然從8樓窗戶掉落,不偏不倚砸中一台嬰兒車,導致車內的2歲女童傷重身亡,一旁推車的母親則毫髮無傷。目前警方正在進行調查,並呼籲民眾必須依照安全規定安裝空調設備,以免發生類似憾事。

綜合外媒報導,意外發生在多倫多(Toronto )羅倫斯大道東(Lawrence Avenue East)附近一處社區大樓,當時一名母親正用嬰兒車推著年僅2歲的女兒經過大樓外,沒想到突然有一台冷氣機從8樓陽台掉落,就這麼剛好砸在嬰兒車上。附近居民格羅(Marta Gero)說,「我到現在腦海中都還是那位母親的尖叫聲。」醫護人員抵達後,緊急將女童送往醫院,但仍因傷勢過重宣告不治,推車的母親則毫髮無傷。

A toddler was being pushed in a stroller by her mother on Monday when an air conditioning unit fell from the window of a community housing building and landed on the child https://t.co/OvL6sm9dXJ